Endlich in Sicht: Universal Control zeigt sich in iPadOS 15.4 und macOS 12.3 Beta

Es hat lange gedauert, jetzt ist Universal Control endlich – noch nicht verfügbar, aber in der Beta angekommen und somit für Nutzer auf dem Weg – vielleicht: Zumindest in der Beta kann die neue Funktion ab sofort genutzt werden und zwar an Mac und iPad. Das Feature hatte Apple bereits im Sommer angekündigt, die Einführung aber Apple-typisch bis kurz vor die nächste WWDC verschoben.

Verspätete Features gehören inzwischen bei Apple zum guten Ton, doch nun wird offenbar die Einführung einer Funktion vorbereitet, die Apple im Juni angekündigt hatte. Damals wurde erstmals die Idee von Universal Control präsentiert, also eine Funktion, die es erlaubt, mit einem Trackpad und einer Tastatur einen anderen Mac oder andere iPads in der Nähe zu steuern.

Mit Cloud-Features im Nahbereich hat Apple bekanntlich so seine Schwierigkeiten – wie mit Cloud-Features generell – und so darf es kaum überraschen, dass die neue Funktion, die für iOS 15 versprochen wurde, nicht mit iOS 15 gestartet war. Tatsächlich hatte Apple Universal Control zunächst gar nicht gebracht, um dann deutlich später zu erklären, man plane die Einführung für kommendes Frühjahr, Apfelpage.de berichtete.

Jetzt können zumindest Entwickler das Feature testen

Der Zeitrahmen dürfte dann halbwegs realistisch sein, denn jetzt beinhaltet iPadOS 15.4 Beta 1 und macOS Monterey 12.3 Beta 1 Universal Control. Das Feature kann am Mac in den Systemeinstellungen in der Displayverwaltung und am iPhone in den Einstellungen unter AirPlay & Handoff aktivieren.

Es bleibt zu hoffen, dass Apple die neue Funktionalität dann auch mit der Veröffentlichung von iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3 für alle Nutzer in einem annehmbaren Zustand präsentiert.

