Milliardeninvestition: Apple arbeitet an weniger reflektierenden und kratzfesteren iPhone-Displays

Das iPhone-Display soll zukünftig noch deutlich kratzfester sein. Zugleich sollen störende Reflexionen drastisch verringert werden. Dies möglich machen wird eine neue Beschichtung, die Apple für Milliarden von Dollar zugekauft hat, heißt es in Zuliefererkreisen.

Apple arbeitet offenbar an einem deutlich widerstandsfähigeren Displayglas. Dieses soll nicht nur merkbar besser gegen Kratzer geschützt sein, vor allem seien die Reflexionseigenschaften erheblich weiterentwickelt, schreibt der inzwischen häufiger in Erscheinung tretende Leaker InstantDigital in chinesischen sozialen Medien.

Der Leaker war in der Vergangenheit bei Prognosen kommender Produkte von Apple bereits verschiedentlich treffsicher.

Zu spät für das iPhone 16

Apple habe Milliarden Dollar ausgegeben, um Maschinen zur Aufbringung dieser neuartigen Beschichtung in Japan zu beschaffen und in Gang zu setzen, so der Leaker. Allerdings seien erst kürzlich die Details an die weiteren Partner in der Lieferkette gegeben worden.

Das deutet sehr darauf hin, dass diese Neuerung zu spät für das iPhone 16 kommen wird, dessen Massenfertigung schon bald beginnt.

Die neue Displaybeschichtung dürfte dem Gorilla Glass Armor ähneln, das Anfang des Jahres in den neuen Galaxy-Top-Modellen erstmals zum Einsatz kam. Laut Hersteller bietet dieses neue Gorilla Glass eine um 75% geringere Reflexion und ist deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer. Es ist die erste große Weiterentwicklung bei Displayglas für Smartphones seit Jahren. Nach wie vor bieten diese keinen echten Schutz gegen massive physische Einwirkung. Ein Case und eine Displayschutzfolie sind weiterhin die Voraussetzung für ein auch nach längerer Nutzung kratzerfreies Smartphone. Ob kommende Generationen von Displayglas-Innovationen hieran grundlegend etwas zu ändern vermögen, ist eher fraglich.

