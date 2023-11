Home Hardware Meross: Zwei neue Sensoren für HomeKit nun auch hierzulande erhältlich

Winterzeit ist Smart-Home-Zeit und dementsprechend bieten viele Hersteller auch dieses Jahr im so wichtigen Weihnachtsgeschäft einen Schwung an neuem Zubehör an. Dazu zählt auch Memos, die zwei neue Sensoren auch hierzulande anbieten werden.

Zwei neue Sensoren

Da wäre einmal der neue Tür-Fenster-Sensor von Meross. Dieser ist schlicht und einfach gehalten, was auch den Funktionsumfang betrifft. Er kann beispielsweise beim Öffnen oder Schließen von Türen und Fenstern nicht nur Hinweismeldungen triggern, sondern auch Smarthome-Automationen anstoßen.

Für die Stromversorgung ist eine austauschbare Batterie vom Typ CR2450 verantwortlich. Der Hersteller setzt auf eine 433-MHz-Funkverbindung, was bedeutet, dass der Hub von Memos zwingende Voraussetzung ist.

Interessanter ist da der neue Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der zudem mit einem kleinen Solarpanel ausgestattet ist. Dieser sorgt dafür, dass die Laufzeit der integrierten Batterie deutlich gesteigert wird – selbst ein geringer Lichteinfall soll schon deutliche Verbesserungen hinsichtlich der Laufzeit mit sich bringen

In HomeKit werden jeweils die aktuellen Messwerte des Sensors für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Die Meross-App bietet an zusätzlichen Funktionen eine grafische Anzeige der Messkurven über verschiedene Zeiträume hinweg. Zudem besteht hier die Möglichkeit, sich beim Über- oder Unterschreiten bestimmter Werte für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit benachrichtigen zu lassen. Die Integration in das Smart Home bzw. HomeKit erfolgt hier ebenfalls über den Hub, der bis zu 16 Geräte verwalten kann.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Geräte sind ab sofort via Amazon erhältlich und bewegen sich im gewohnt preisgünstigen Rahmen. Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor wird aktuell mit dem Hub als Starter-Kit für knapp 34 Euro angeboten. Mit dem verfügbaren Rabattcode von 24%, direkt auf der Produktwebseite einzulösen, wird der Preis auf knapp 25,00 Euro gedrückt.

Der Sensor wird ebenfalls in einem Starter-Kit für knapp 25,00 Euro Angeboten, hier lässt sich noch ein 10%-Rabattcode aktivieren. Der drückt den Preis für das Set auf knapp 22,00 Euro

