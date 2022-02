Home Hardware Meross Crystal Touch Panel – neuer HomeKit-Schalter für Fensterrollladen

Der Hersteller Meross hat über seinen offiziellen twitteraccount ein neues Zubehör für HomeKit lanciert und widmet sich einem Feld, was bisher noch etwas brach liegt. Hierbei handelt es sich um einen neuen Schalter für die Steuerung vorhandener Fensterrollladen.

Meross MRS100HK Crystal Touch Panel

Während die Auswahl an Steckdosen und Leuchtmitteln für HomeKit schier unerschöpflich ist, sieht es bei der smarten Steuerung von Rollladen eher mau aus – oder man muss ein Vermögen ausgeben. Mit dem Crystal Touch Panel adressiert Meross genau diese Lücke. Es handelt sich um einen Aufputz-Schalter mit einer Glasoberfläche und Touchpanel. Dieses schließt man wie einen gewöhnlichen Rollladenschalter an. Wichtig zu beachten: Das Crystal Touch Panel setzt einen sogenannten Neutralleiter voraus. Wer sich unsicher ist, kann vorab ein Foto von der Steuerbox machen und dieses an Meross senden. Der Hersteller schaut sich das an und meldet sich anschließend.

Für HomeKit geeignet

Das Kürzel HK gibt einen Hinweis darauf, dass sich das Crystal Touch Panel in HomeKit einbinden lässt. Dies geschieht via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband. Damit sollten ausreichend schnelle Schaltzeiten gewährleistet sein. Auch die Steuerung via Siri ist möglich. Die Integration in die Home-App erfolgt dabei auf dem üblichen Weg mithilfe des QR-Code. Die App des Herstellers ist für den Alltagsbetrieb somit nicht notwendig, wird aber für eventuelle Firmwareupdates dennoch benötigt. Über den Accountzwang haben wir schon mehrfach berichtet, damit lässt sich der Schalter auch via Alexa oder den Google Assistant bedienen.

Preise und Verfügbarkeit

Meross hat den Schalter aktuell nur auf seiner eigenen Webseite gelistet, eine Verfügbarkeit via Amazon dürfte in den kommenden Tagen erfolgen. Die UVP gibt der Hersteller derzeit mit 36,33€ an, da dürften aber die obligatorischen 15% Preisnachlass zur Einführung schon inkludiert sein. Übrigens, Apple Pay wird unterstützt

