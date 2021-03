Home Daybreak Apple Merkt ihr Neuerungen nach AirPods Max-Update? | Apple größter Smartphonehersteller | Apple-Brille mit 15 Kameras – Daybreak Apple

Merkt ihr Neuerungen nach AirPods Max-Update? | Apple größter Smartphonehersteller | Apple-Brille mit 15 Kameras – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple ist also aktuell der größte Smartphonehersteller der Welt. Ein aber wohl nur kurzfristiges Vergnügen, mehr dazu gleich. Außerdem wird noch einmal um Apples Brillen spekuliert. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

Das iPhone 12 hat vermocht, was Apple zuletzt nur selten für ganz kurze Zeit gelang: Man war zeitweilig der größte Smartphonehersteller der Welt. Sogar an Spitzenhalter Samsung konnte man sich in Q4 2020 vorbeischieben, die genauen Zahlen lest ihr hier.

Apples Brille kommt mit vielen Kameras

Apple bringt vermutlich in den nächsten Jahren mehrere Kameras, wir haben am Sonntag bereits über die jüngsten Ausblicke von TF International Securities berichtet. Gestern dann wurden diese Prognosen noch ein wenig konkreter: Danach wird Apple diese Brille mit 15 Kameras ausstatten. Was diese Kameras im einzelnen tun sollen, dazu lest ihr hier mehr.

Apples Pläne für die iPhone-Kamera

Die Kamera des iPhones wird auch in den nächsten Jahren wohl weiter die größte Aufmerksamkeit von Apple bei der Einführung neuer Features erhalten. Wie die Verbesserungen im iPhone 13 und iPhone 14 aussehen könnten, dazu gibt es ebenfalls seit gestern neue Vermutungen, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp arbeitet daran, ein Feature zur weiteren Stärkung der Sicherheit des Backups der eigenen Medien und Unterhaltungen fertigzustellen: Das Ziel ist eine Verschlüsselung mit Passwortschutz, bis jetzt liegen die Backups aller Apps einschließlich von WhatsApp in der iCloud nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, mehr zu dem Vorhaben lest ihr hier.

Twitter stört sich nicht so sehr an Apples 30%-Regel.

Facebook hat in den letzten Monaten regelrecht zum Sturm auf Cupertino aufgerufen: Damit liegt man voll auf der Linie von Epic Games und Spotify, in den Chefetagen dieser Firmen schäumen die Manager angesichts der 30%-Abgabe, die Apple im App Store auf alle Umsätze größerer Unternehmen erhebt. Twitter sieht das im Kontrast dazu extrem entspannt und konzentriert sich mehr auf die Vorteile, mehr dazu hier.

Die AirPods Max erhalten ein Update.

Die neue Firmware wird seit gestern Abend für alle Besitzer der AirPods Max ausgeliefert. Welche Verbesserungen sie genau bringt, ist noch nicht bekannt, stellt ihr etwas fest? Dann sagt uns gern bescheid.

Ich wünsche euch damit einen schönen Mittwoch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!