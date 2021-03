Home Featured Kuo: Apples VR-Brille kommt mit 15 Kameras und innovativen biometrischen Features

Apple arbeitet offenbar an einer ganzen Reihe von AR- und VR-Produkten. Eine erste AR-Brille könnte das Unternehmen bereits im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Nun wurden weitere Details zu den technischen Eigenschaften bekannt.

Apple arbeitet verschiedenen Informationen nach schon eine ganze Weile an einer eigenen AR-Brille. Erst kürzlich hat der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo sich zuletzt zu diesem Thema geäußert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach könnte bereits im kommenden Jahr eine Mixed-Reality-Brille von Apple erscheinen. Nun hat der Branchenbeobachter weitere Details zu einem möglichen AR-Produkt von Apple nachgeschoben. Das AR-Headset soll danach 15 Kameras besitzen, schreibt er in einer aktuellen Notiz für TF International Securities. Acht Kameras sollen die AR-Eigenschaften des Headsets abbilden.

Eins der Kameramodule soll dazu genutzt werden, AR-Objekte in die Umgebung des Nutzers zu platzieren und hierfür diese Umgebung erfassen. Weitere sechs Kamera-Module werde die Brille nutzen, um innovative biometrische Features zu realisieren, hierbei ist unklar, um welche Art Features es sich genau handelt. Denkbar ist aber eine raffinierte Augen- oder Gestensteuerung.

AR-Brille von Apple bedeutet volle Auftragsbücher für Zulieferer

Erst einige Jahre später wird eine AR-Brille von Apple erwartet. Diese Brille wird möglicherweise auch unabhängiger von weiteren Geräten wie einem Computer, iPad oder iPhone genutzt werden können, was eine Verwendung auch unterwegs möglich machen wird.

So oder so dürfte die kommende AR-Produktpalette Apples einen Schub für diverse Zulieferer bedeuten. Die Komponenten für die vielen Kameras im VR-Headset von Apple werden laut TF International Securities von Largan Precision bezogen werden, einem taiwanischen Fertiger, der bereits seit geraumer Zeit Kamerakomponenten an Apple liefert. Dem Unternehmen dürften üppige Aufträge von Apple helfen, denn wie auch andere Fertiger, steht Largan Precision ebenfalls in gewissem Ausmaß unter Druck, da Aufträge von Huawei wegfallen, dem chinesischen Konzern stehen aufgrund der amerikanischen Sanktionen, die noch immer fortdauern, nach wie vor viele wichtige Halbleiter- und andere Elektronik-Vorprodukte zur Verfügung.

