matter verschiebt sich ein drittes Mal: Neuer Termin für Herbst 2022 anvisiert

2022 sollte für Smart Home eigentlich DAS Jahr werden. Grund war die angekündigte Einführung des herstellerübergreifenden Universalstandards matter. Ursprünglich für Frühjahr 2022 anvisiert, sollte es eigentlich im Sommer 2022 soweit sein. Nun verschiebt sich das Projekt ein drittes Mal.

Erneute Verschiebung angekündigt

Die Entwicklung eines neuen Universalstandards ist nicht einfach und braucht natürlich seine Zeit. Dennoch ist es ärgerlich, dass die Connectivity Standard Alliance das Projekt ein drittes Mal verschieben muss. Dies kündigte das Konsortium in seinem eigenen Blog an.

Angeblich zu hohe Nachfrage

Interessant ist dabei die Begründung, die das Konsortium anführt. Man sei von der hohen Nachfrage überrascht. Man habe nicht damit gerechnet, dass das Projekt so populär ist und sich so viele Hersteller daran beteiligen wollen. Das erfordere nun zusätzliche Ressourcen in der Entwicklung.

SDK muss angepasst werden

Der CSA zufolge muss das Software Development Kit, kurz SDK, angepasst werden. Das Andocken weiterer Hersteller erfordert hier zusätzliche Anpassungen, die nicht mehr in der verbleibenden Zeit bis Sommer 2022 zu bewerkstelligen wären. Einer Sprecherin zufolge gehe es der CSA darum, hier das bestmögliche Ergebnis abzuliefern. Man sei sich der Wichtigkeit des Produktes sehr bewusst und deshalb wolle man sichergehen, dass der Code und damit das Nutzererlebnis über jeden Zweifel erhaben sind.

Neuer Anlauf: Ab Herbst 2022 soll es soweit sein

Vor allem auf der vergangenen CES 2022 haben sich viele Hersteller dem neuen Standard angeschlossen, Apfelpage berichtete. Deshalb sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen. Als neuen Termin hat man nun den Herbst 2022 ins Auge gefasst, wir sind auf jeden Fall gespannt.

