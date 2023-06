Home Betriebssystem macOS Sonoma: Safari, Facetime und Einstellungen werden nutzerfreundlicher

macOS Sonoma: Safari, Facetime und Einstellungen werden nutzerfreundlicher

Apple hat unter macOS Sonoma den Mac-Desktop zwar nicht grundlegend erneuert, ihn aber in vielen Aspekten verbessert und die Leistung optimiert. Dies gilt etwa für die Einstellungen, Facetime und Safari.

Apples kommendes Update auf macOS Sonoma ist kein gigantischer Schwung an Neuerungen, dafür verbessert Apple an verschiedenen Stellen die Nutzererfahrung, das zeigt sich etwa in den Einstellungen. Hier hatte Apple mit macOS Ventura einen kompletten Neuanfang gemacht und die Systemeinstellungen grundlegend überarbeitet, sie sind seitdem mehr wie unter iOS.

Unter macOS Sonoma wird die Navigation in den Einstellungen verbessert, indem Zurück- und Vor-Buttons integriert werden.

Verschiedene Facetime-Optionen wie verfügbare Effekte und Reaktionen sowie die Webcam-Ansicht wandern in ein neues, grünes Facetime-Menü.

Einige verfügbare Reaktionen wie ein beziehungsweise zwei Daumen hoch lösen einen Like beziehungsweise ein Feuerwerk aus, zwei Daumen runter lassen es regnen – eine lustige Spielerei.

Safari bekommt Profile

Der Safari-Browser wird mit Profilen für bestimmte Anwendungsfälle wie Arbeit, Schule oder Privat ergänzt. Diese haben eigene Verläufe, Cookies und Favoriten, für einen Familien-Mac sicher nicht schlecht.

Das nahtlose Wechseln zwischen Diktieren und Tippen kommt jetzt auch auf den Mac, wie gut das funktioniert, muss die Praxis zeigen.

Web-Apps jetzt im Dock

Interessant ist die neue Möglichkeit, Web-Apps im Dock zu verankern. Dies kann aus dem entsprechenden Safari-Tab aus über das Ablage-Menü erfolgen.

macOS Sonoma wird im Herbst für alle kompatiblen Macs verfügbar sein. Welche das sind, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!