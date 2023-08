Home Sonstiges MacBook und iPhone: Apple ist Spitzenreiter bei Produktplatzierungen

Produktplatzierungen gehören zu einer der beliebtesten Arten der Werbung. Apple scheint das Spiel perfektioniert zu haben. Keine Firma schaltet so viele Produktplatzierungen, wie Apple es tut. Dabei geht Apple sehr überlegt vor.

Eine Studie hat untersucht, welche Produkte und Firmen besonders häufig in Serien und Filmen vorkommen. Ganz oben liegt dabei Apple mit dem iPhone und dem MacBook. Während das bei Apple TV+-Shows einleuchtet, nutzt Apple aber auch andere Streamingdienste, um Produkte zu platzieren. Dabei geschieht nicht jede Produktplatzierung mit Intention, manchmal passt das iPhone eben besser zu einem Charakter als ein Smartphone von Google und Co.

Klare Vorgaben: Apple gut, Android schlecht?

Die Untersuchung eines Product Placement Blogs, auf die sich AppleInsider bezieht, kommt zu eindeutigen Ergebnissen. Während Firmen nicht öffentlich machen, wie viele Produktplatzierungen und zu welchen Preise sie kaufen, hat der Blog 890 Serien und über 2.000 Filme analysiert. Das Ergebnis: Produkte von Apple kommen darin mit Abstand am häufigsten vor. Mit 1.884 Produktplatzierungen liegen die Kalifornier deutlich vor Coca Cola (1.026) und Nike (912). Google (163) und Samsung (373) liegen weit abgeschlagen dahinter und auch die „besten“ Tec-Firmen wie Sony (870) und Dell (679) können Apple nicht das Wasser reichen.

Am meisten werden von Apple MacBooks und iPhones platziert, dahinter folgen Sneaker von Nike auf Platz drei. In einer Folge von Ted Lasso wird sogar darüber gesprochen, eine Aktie von Apple zu kaufen. Wenn wir uns richtig erinnern, empfiehlt Ted für den unwahrscheinlichen Fall einer Zeitreise in die Vergangenheit, auf jeden Fall Wertpapiere von Apple zu kaufen.

Bei den Produktplatzierungen fällt vor allem eins auf. Helden oder allgemein „guter Charaktere“ sind meist mit Apple-Produkten ausgestattet, während Android-Geräte häufiger von Bösewichten genutzt werden. Auch wenn das nicht direkt auffallen mag, beeinflusst dieses Verhalten den Zuschauer unterbewusst auf jedem Fall.

Achtet ihr auf Produktplatzierungen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren.

