MacBook Air in einer Woche | CarPlay als Tankhelfer | iPad Mini weiter ohne 120 Hz – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Fast geschafft, die Woche ist bald rum. – und das neue macBook ist vielleicht auch bald schon da. Heute in einer Woche könnten die Vorbestellungen starten, sollten jüngste Gerüchte zutreffen. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples neues MacBook Air soll im Juli auf den Markt kommen, so viel hat Apple verraten, jedoch bis jetzt noch keinen genauen Termin. Dafür gab es zuletzt eine andere Quelle, die sich mit einem Datum hervorgetan hat, das zumindest recht plausibel klingt, hier die Details.

CarPlay soll beim Tanken assistieren

Tanken ist teuer geworden. Sprit-Spar-Apps sind zwar kein Tiefstpreisgarant, können aber hier und da hilfreich sein. Deren Preise sollen künftig in CarPlay angezeigt werden und das kann unter iOS 16 noch mehr, hier die Infos.

Das iPad Mini soll kein ProMotion bekommen

120 Hz am iPad Mini? Sieht schlecht aus, so ein Analyst, der zumeist gut informiert ist. Er geht nicht davon aus, dass Apple hier so bald auf OLEd umsteigen wird, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der App Store ist ein Quasi-Monopol für iOS-Apps, darin herrscht so weit Einigkeit. Manche Nutzer fühlen sich dadurch nicht gestört, andere aber sehr – so ist die Stimmung auch unter den Entwicklern, wobei hier der Unmut über Apple wächst. Wieso eine Erhebung der schärfsten App Store-Kritiker nur bedingt hilft, deren berechtigte Forderungen zu stützen, lest ihr hier.

Ausgeguckt: „SEE“ geht in die letzte Runde.

Eine Zukunft, in der alle Menschen blind sind, zeichnet die Apple TV+-Serie „See“ – recht brutal geht es darin trotzdem zu. Bald startet die dritte und zugleich letzte Staffel des Launch-Originals, hier dazu mehr.

DAZN verbessert das Bild.

4K-Bundesliga? Das wäre nun wohl zu viel verlangt. Aber immerhin, die Qualität der DAZN-Übertragungen aus der Bundesliga wird bald etwas besser, hier dazu mehr.

Damit darf ich mich von euch verabschieden und euch ein entspanntes Wochenende wünschen.

