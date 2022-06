Home iCloud / Services „See“: Dritte Staffel erscheint Ende August auf Apple TV+ und markiert das Ende der Serie

Wer Serien-Junkie ist, findet auf Apple TV+ definitiv eine neue Heimat. Das liegt auch an den Serien, mit denen der Dienst an den Start ging. Zu den ersten verfügbaren Serien zählte auch das Endzeit-Drama „See“ mit Jason Momoa in der Hauptrolle. Nun wurde bekannt, wann die dritte und finale Staffel erscheinen wird.

Staffel 3 von „See“

Die Serie „See“ spielt in einer primitiven und brutalen Zukunft, in der die gesamte Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der dritten Staffel ist fast ein Jahr vergangen, seit Baba Voss seinen Erzfeindbruder Edo besiegt und sich von seiner Familie verabschiedet hat, um aus der Ferne im Wald zu leben. Aber als ein trivantischer Wissenschaftler eine neue und verheerende Form von Sichtwaffen entwickelt, die die Zukunft der Menschheit bedroht, kehrt Baba nach Paya zurück, um seinen Stamm wieder zu schützen. Apple hat nun den offiziellen Trailer für die Serie veröffentlicht:

Mit der Ankündigung des Trailers bestätigte Apple zudem auch, dass die dritte Staffel das Finale der Serie sein wird. Apple äußerte sich dazu wie folgt:

„Wir freuen uns, dieses epische letzte Kapitel von See‘ zu teilen, das all das intensive Drama, die fesselnde Action und die herzlichen Emotionen liefert, die Fans erwarten, sowie das, was wir für einen zutiefst befriedigenden Abschluss unserer Geschichte halten“.

Startet Ende August

Der Start der dritten Staffel ist für den 26. August 2022 anvisiert. Danach sollen die weiteren Folgen immer freitags erscheinen. Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist.

