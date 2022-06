Home Apple Wollen Amerikaner mehr App ‚Store-Freiheit? Wieso Epics Umfrage der Forderung nicht hilft

Wollen Amerikaner mehr App ‚Store-Freiheit? Wieso Epics Umfrage der Forderung nicht hilft

Die Amerikaner befürworten mehrheitlich einen offeneren App Store und mehr Wettbewerb auf mobilen App-Plattformen – behauptet die Coalition for App Fairness auf Basis einer Befragung, die sie in Auftrag gegeben hat.

Wollen die Amerikaner einen App Store, der auch die Installation von Apps aus anderer Quelle zulässt? Die Coalition for App Fairness behauptet genau das. Diese Feststellung muss allerdings mit Vorsicht gesehen werden.

Hintergrund

Der App Store und zuletzt auch Googles Play Store werden von ihren Betreibern Apple und Google als primäre Bezugsquelle für Apps auf ihren Plattformen positioniert. Unter iOS ist dieses Monopol faktisch gegeben, unter Android lassen sich noch Apps aus anderen Quellen laden, Google treibt aber zumindest zuletzt die Provision von 30% im Play Store energischer ein.

Der Open App Markets Act, eine amerikanische Gesetzgebungsinitiative, sieht einen freieren App Store-Wettbewerb vor, der mit einigen dieser verfestigten Strukturen aufräumen würde. Eine Öffnung der App Stores, speziell unter iOS, ist grundsätzlich zu begrüßen. Apples Quasi-Monopol entwickelt tatsächlich den Effekt, neuen Wettbewerbern mit begrenzteren Mitteln den Markteintritt zu erschweren. Sprechen sich also die Amerikaner für mehr Markt und weniger Monopol aus?

Das Problem mit den Statistiken

So einfach ist es leider nicht: Denn die Coalition for App Fairness kann nicht annähernd als unabhängiger Akteur gesehen werden. In ihr versammeln sich die Unzufriedenen der Entwicklergemeinde. Gegründet wurde das Konsortium von Epic, Spotify und Tile, alles Unternehmen mit begründetem Groll gegen Apple.

Alle drei Unternehmen haben mit faktisch entgangenen Umsätzen zu kämpfen, die durch Apples 30%-Provision und die Einschränkungen im App Store nicht erzielt werden konnten.

Diese Allianz veröffentlicht nun eine Umfrage, nach der 79% der Amerikaner den Open Apps Market Act unterstützen würden. Rund 68% der Befragten sind danach der Meinung, dass Big Tech-Unternehmen zu viel Macht haben.

Doch diese Statistik hat das selbe Glaubwürdigkeitsproblem, wie Erhebungen von Apple: Sie liefert eine Aussage, die die Position der Auftraggeber stützt. Auch wenn die Erhebung methodisch schlüssig sein mag, muss doch berücksichtigt werden, dass die Methodik im Sinne der Auftraggeber erstellt wurde.

