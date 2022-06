Home iPad iPad Mini: 120 Hz wohl erst einmal nicht wahrscheinlich

Immer mehr Apple-Geräte unterstützen 120 Hz auf ihren Displays: Die von Apple ProMotion genannte hohe Bildwiederholrate ist an iPad, iPhone und am macBook zu finden. Das iPad Mini wird aber wohl einstweilen noch auf die neue Technik verzichten müssen.

Apple hat in den letzten Jahren die 120 Hz-Displays weiteren Geräten seines Lineups zukommen lassen. Lange nur am iPad Pro zu finden, gibt es ProMotion, wie Apple das schnelle Display nennt, nun auch am iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max und MacBook Pro 14 und 16 Zoll von 2021. Zuletzt kamen Debatten auf, wonach auch das iPad Mini die ProMotion-Panels erhalten könnte.

Das sei allerdings zunächst eher unwahrscheinlich, so ein Experte, der mit den Entwicklungen in der Displaybranche vertraut ist.

iPad Mini vorerst wohl nicht mit 120 Hz

Ross Young, Displayanalyst beim Beratungsunternehmen DSCC, geht eher nicht davon aus, dass Apple 120 Hz in das iPad Mini bringen werde. Auf eine entsprechende Frage äußerte er sich dazu auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Young erklärte, ProMotion alias 120 Hz sei mit einem LCD-Display nicht möglich, das aber steckt im iPad Mini und Apple müsste zunächst komplett zu einem OLED-Panels wechseln, um 120 Hz an dem Tablet realisieren zu können. Mit einem OLED-iPad Mini wird allerdings im Moment nicht gerechnet. Eher noch wird Apple in Bälde erste OLED-iPad Air-Modelle auf den Markt bringen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Mit ersten Modellen wird verschiedentlich in den kommenden ein bis zwei Jahren gerechnet.

