Home Sonstiges DAZN streamt ausgewählte Bundesliga-Spiele jetzt in Full-HD

DAZN streamt ausgewählte Bundesliga-Spiele jetzt in Full-HD

Letztmalig war der Sportstreaminganbieter DAZN bei uns wegen seiner exorbitanten Preiserhöhung Bestandteil der Berichterstattung. Nun möchte man wieder positive Schlagzeilen machen und kündigt an, ab sofort ausgewählte Inhalte in höherer Auflösung zu übertragen.

DAZN verdoppelte Gebühr

Wir erinnern uns kurz: DAZN ging mal mit einem monatlichen Preis von 9,99€ an den Start und erhöhte den Preis sukzessive auf 14,99€. Anfang des Jahres allerdings verkündete der Dienst, dass man den Preis auf 29,99€ pro Monat verdoppelt, Apfelpage berichtete.

Man schaltet Full-HD frei

Nun kündigte das Unternehmen mittels Pressemitteilung an, ab der kommenden Saison Fussball-Spiele aus der 1. Deutschen Bundesliga und aus der UEFA Champions League in einer höheren Auflösung zu übertragen. Höhere Auflösung bedeutet aber keinesfalls 4k, wie man angesichts von 30 Euro pro Monat annehmen möchte. Man „verwöhnt“ seine Kunden mit Full-HD, also 1080i. Allerdings nur, wenn die vorliegende Geschwindigkeit 9 Mbit/s oder höher ist. Liegt diese bei unter 3Mbit/, fällt die Übertragungsqualität sogar unter 720p. Die Einführung von Full-HD soll allerdings schrittweise geschehen und nicht für alle Partien gelten, die übertragen werden. So lesen wir die Meldung, da DAZN nicht konkret auf die Details eingeht. Immerhin wird des noch eine Konferenz in der Champions League geben, wenn an einem Spieltag zwei oder mehr deutsche Teams im Einsatz sind.

Weitere Preiserhöhung deutet sich an

Die, Anfang des Jahres, kommunizierte Preiserhöhung war bereits ein Schock, doch das Unternehmen kündigte an, hier gegebenenfalls nachjustieren zu wollen. Und wie es scheint, will DAZN hier seinem Versprechen Folge leisten. Der Grund für die Annahme findet sich im FAQ-Bereich von DAZN. Hier spricht DAZN explizit davon, spätestens 30 Tage vor Einführung neuer Preise darüber zu informieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!