Tanken ist teuer geworden, Spritpreis-Apps haben Hochkonjunktur – wenn sie auch nur begrenzt gegen die hohen Preise helfen. Die günstigsten Tankstellen könnten bald allerdings auch via CarPlay auftauchen und nicht nur das: Bezahlen könnte der Autofahrer auf diesem Wege dann auch gleich.

Bei dieser Neuerung ist davon auszugehen, dass Autofahrer in Deutschland in absehbarer Zeit nicht von ihr profitieren werden – anders als in den USA: Dort stellen sich Tankstellenbetreiber bereits auf die Nutzung interessanter neuer Möglichkeiten von CarPlay ein. Der Kunde kann auf der CarPlay-Oberfläche in Zukunft auch die günstigsten Spritpreise in der Umgebung angezeigt bekommen, eine der Neuerungen von iOS 16.

Per Apple Maps kann er dann dort hin navigieren, skizziert ein Agenturbericht das potenzielle Tankerlebnis der Zukunft.

Tankrechnung direkt per Apple Pay bezahlen

Ist der Durst des Autos gestillt, kann der Kunde die Rechnung dann sogleich via CarPlay und Apple Pay bezahlen. Der US-Konzern HF Sinclair bereitet laut Bericht aktuell eine entsprechende Rundumlösung vor. Ob und wann es erste vergleichbare Angebote auch in Europa geben wird, bleibt abzuwarten.

So oder so, eine besondere Wonne wird das Bemalen auch per Apple Pay wohl so bald nicht werden, Spritzreis-App hin oder her.

iOS 16 wird aktuell von den Entwicklern getestet, derzeit liegt das Update in der zweiten Beta vor. Die finale Version mit hoffentlich möglichst wenigen verbliebenen Bugs erscheint im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte.

