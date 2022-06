Home Featured MacBook Air 2022: Verkaufsstart angeblich in zwei Wochen

Das neue MacBook Air wird im kommenden Monat in den Verkauf gehen. Den genauen Termin hat Apple bislang nicht bekanntgegeben, aber in gut einer Woche könnten die Vorbestellungen starten, so zumindest gut informierte Kreise.

Apple hat auf der WWDC 2022 insgesamt zwei neue MacBooks vorgestellt. Das neue MacBook Pro 2022, an dem im Grunde nur der M2-Chip neu ist, ist bereits im Handel erhältlich. Deutlich interessanter ist das neue MacBook Air 2022.

Es kommt in einem komplett neuen Design und wird ebenfalls vom M2 angetrieben, kommt jedoch auch in der neuen Version ohne Lüfter. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden kommt der Nutzer lange ohne Strom aus. Apple gibt bislang nur an, das neue MacBook Air ab Juli zu verkaufen, doch nun steht ein konkreter Termin im Raum.

Das neue MacBook Air könnte am 15. Juli kommen

Apple werde den Verkauf des neuen MacBook Air im Einzelhandel sowie die Auslieferungen für Vorbesteller ab dem 15. Juli aufnehmen, zitiert die Seite MacRumors exklusiv aus Angaben aus Handelskreisen. Daraus folgt, dass am Freitag, den 08. Juli, wie üblich eine Woche vorher, die Phase der Vorbestellungen beginnt.

Die Lieferzeiten für das neue Modell dürften rasch länger werden, schon das neue MacBook Pro ist teils erst mit mehrmonatiger Verzögerung zu haben. Schuld daran sind die noch immer stark beanspruchten Lieferketten und die Lockdowns in China. Vor allem Apples wichtigster MacBook-Fertiger, der taiwanische Konzern Quanta Computer, hatte in den letzten Monaten massiv mit Fabrikschließungen in China zu kämpfen.

