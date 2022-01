Mac Pro Ende des Jahres? M1 Pro-basierter Chip erwartet

Der Mac Pro könnte gegen Ende des Jahres vorgestellt werden. Mit ihm endet mutmaßlich die Umstellung auf Apple Silicon. Apple wird hier wohl das dickste Brett von allen bohren müssen, seit der erste M1-mac vorgestellt wurde.

Der Mac Pro wird wohl die spannendste Maschine mit Apple Silicon, die seit der Ankündigung des Umstieg vorgestellt wird. Sie dürfte zugleich auch der letzte Mac sein, der von Apple mit den neuen Prozessoren ausgestattet wird, vor der Vorstellung des Mac Pro wird noch der große iMac erwartet. Dieser könnte mit einem 27 Zoll-Panel erscheinen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Der Mac Pro allerdings muss auch irgendwann gegen Ende diesen Jahres vorgestellt oder gar auf den markt geworfen werden, soll Apple sein selbst gestecktes Ziel noch schaffen. Das sah so aus, dass man innerhalb von 18 Monaten den Umstieg von Intel auf Apple Silcion schaffen wollte, beginnend mit Sommer 2020.

Einer der bekannteren Leaker hat nun einige neue Prognosen zum Mac Pro mit Apple Silicon getroffen.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.