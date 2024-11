Home Mac Mac mini Power Button: So wird aus schlecht platziert ein cooles Feature

Mac mini Power Button: So wird aus schlecht platziert ein cooles Feature

Der Mac mini ist seit dem vergangenen Freitag erhältlich und begeistert seine Nutzer größtenteils. Eine Kleinigkeit fällt dem ein oder anderen aber negativ auf. Der Knopf zum An- und Ausschalten befindet sich nun an der Unterseite. Wer diesen regelmäßig betätigen will, muss den Mac mini auf nicht elegante Weise anheben. Ein Reddit-User hat nun eine coole Lösung für das Problem gezeigt.

Statt wie bisher auf der Rückseite und schwer zu erreichen hat der neue Mac mini seinen einzigen Knopf an der Unterseite, wo er noch schwerer zu bedienen ist. Viele argumentieren, dass sie diesen sowieso nicht häufig nutzen. Für alle anderen gibt es jetzt eine coole Lösung aus dem 3D-Drucker.

Gedruckter Ständer macht Mac mini zum Knopf

Statt an der Unterseite herum suchen zu müssen, präsentiert gijsmans3733 auf Reddit einen deutlich cooleren Ansatz. Mittels 3D-Drucker hat er ein Gestell gebaut, welches den Power Button praktisch umfunktioniert. Dabei handelt es sich um einen Untersatz, auf den der Mac mini gestellt wird. Von den vier gleichmäßigen Auslegern endet einer direkt auf dem Knopf zum An- und Ausschalten. Die Mitte des Gestells ist elastisch genug, um bei Druck auf den Mac nach unten nachzugeben. Durch die dabei entstehende Hebelwirkung betätigt der eine Ausleger den Knopf. Seht am besten selbst:

Die Vorlage für den 3D-Drucker liefert der Nutzer gleich mit. Wer interessiert ist, kann sich die Anleitung hier herunterladen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.