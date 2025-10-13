M5-Update: Apple stellt neue Hardware wohl „diese Woche“ vor

Der Oktober ist bereits fortgeschritten und noch immer gibt es keine Einladung für ein weiteres Hardware-Event. Die Zeichen stehen auf Vorstellung der neuen MacBooks, iPads und einer Vision Pro per Pressemeldung. Mark Gurman berichtet nun, dass es schon diese Woche so weit sein wird.

Sowohl das MacBook Pro, als auch das iPad Pro und die Vision Pro sollen bald ein Update in Form des neuen M5-Prozessors bekommen. Davon gehen Analysten und Leaker seit geraumer Zeit aus, nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein. Informationen des in der Regel stets gut unterrichteten Mark Gurman von Bloomberg deuten auf einen Start per Pressemeldung in dieser Woche hin.

Pro-Hardware ab Dienstag?

Das teilt er in seinem wöchentlichen Newsletter „PowerOn“ mit. Da heute in den USA Columbus Day und in Kanada Thanksgiving gefeiert wird und Apple Feiertage in der Regel nicht für Neuvorstellungen nutzt, gilt der morgige Dienstag als wahrscheinlicher Start für eine Reihe von Produktankündigungen.

Neben den angesprochenen und teilweise bereits geleakten Pro-Updates warten wir auch immer noch auf ein neues Apple TV sowie den HomePod mini 2. Ob Apple diese ebenfalls diese Woche vorstellen wird, ist unbekannt. Auf apfelpage.de berichten wir umgehend über die neue Hardware.