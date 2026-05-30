Anker Innovations Day 2026: Angriff auf die AirPods Pro 3

KI zieht nicht nur in Software und Computern ein, auch im Bereich Audioequipment wird das Thema immer präsenter. Vor einigen Wochen kündigte Anker einen komplett eigens entwickelten KI‑Chip für den Audiobereich an, nun zeigte man die passende Hardware. Wir geben einen kurzen Überblick.

Soundcore Liberty 5 Pro und Pro Max: KI-Chip im Ohr

Das klare Highlight des Events waren die neuen Soundcore Liberty 5 Pro und Liberty 5 Pro Max. Als erste Consumer-Earbuds überhaupt setzen sie auf den hauseigenen Thus™ KI-Chip, den Anker als weltweit ersten Neural-Net-Compute-in-Memory-Chip in einem Endgerät bezeichnet. Der hauseigen entwickelte Chip soll dabei als Plattform für zukünftige Audioprodukte dienen, Apfelpage berichtete. Der Unterschied zur herkömmlichen Verarbeitung: Der Chip rechnet direkt im Speicher, ohne Daten hin und herzuschieben – das soll eine bis zu 150-mal höhere KI-Rechenleistung gegenüber der Vorgängergeneration ermöglichen.

Für den optimalen Sound teilen sich beide Modelle 9,2-mm-Treiber mit Dolby-Atmos-Unterstützung sowie Adaptive ANC 4.0 mit acht Mikrofonen und zwei Knochenleitungssensoren, die laut Hersteller bis zu 384.000 Mal pro Sekunde die Umgebung analysieren. Bereits im April 2026 wurden die Liberty 5 Pro von Guinness World Records als TWS-Earbud mit dem höchsten objektiv gemessenen Sprachqualitätsscore zertifiziert – einen Titel, den Anker mangels Unterschieden in der Earbud-Hardware auch für die Pro Max beansprucht.

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Modellen steckt in den Cases. Die Liberty 5 Pro bringt ein 0,96-Zoll-TFT-Touchdisplay mit, über das sich ANC-Stufe, Lautstärke und Pairing direkt am Case steuern lassen. Die Pro Max legt mit einem 1,78-Zoll-AMOLED-Display nach und hat exklusiv einen KI-Sprachrekorder an Bord – ein Doppeltippen auf das Case startet die Aufnahme, das Smartphone bleibt in der Tasche.

Anker Prime Wireless Charging Station: 25 Watt für drei Geräte

Auf der Ladeseite präsentiert Anker die neue Prime Wireless Charging Station. Die faltbare 3-in-1-Lösung unterstützt den neuen Qi-2.2-Standard und lädt Smartphones mit bis zu 25 Watt drahtlos – das bisherige Qi2-Maximum lag bei 15 Watt. Gleichzeitig lassen sich Apple Watch und kabellose Kopfhörer mitladen.

Damit die Geräte dabei nicht warm werden, sorgt eine integrierte AirCool-Technologie mit Lüfterkühlung dafür, dass die Temperatur unter 37 °C bleibt – der Lüfter soll dabei maximal 19 dB erreichen und damit kaum wahrnehmbar sein.

eufy HydroJet S2: Oberklasse-Roboter für den Haushalt

Im Haushaltsbereich meldet sich eufy mit dem HydroJet S2 zurück. Der Saug- und Wischroboter setzt auf 30.000 Pascal Saugleistung, das weiterentwickelte HydroJet-System 2.0 mit 32 Wasserdüsen sowie eine 12-in-1-UniClean-Station für minimalen Wartungsaufwand. Mit rund 1.500 Euro bewegt sich der S2 klar im Premiumsegment und trifft dort auf etablierte Konkurrenz von Roborock und Dreame.

Tomorrowland-Partnerschaft angekündigt

Abgerundet wurde das Event durch die Ankündigung einer globalen Partnerschaft mit dem belgischen Musikfestival Tomorrowland – Details zur konkreten Ausgestaltung ließ Anker allerdings noch offen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Liberty 5 Pro Max ist da sneue Flaggschiff und wirt mit einer UVP von 249,95 Euro in den Handel gehen, damit liegt man gleich auf mit den AirPods. Allerdings gibt es hier mit Champagner neben dem Mitternacht eine zweite Farbe. Der Liberty 5 Pro kostet 179,95 Euro und wird in Wolkenweiß, Titanrosa, Titanblau und Mitternacht in insgesamt vier Farbven angeboten. Die neue Ladestation kostet bis Ende Mai noch 119 Euro, der S2 Hydrojet kostet satte 1499 Euro.