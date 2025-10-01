Hardware-Leak: Vision Pro, MacBook Pro und iPad Pro noch 2025?

Die amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat gestern aus Versehen zahlreiche neue Apple-Produkte geleakt. Aus veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Apple vor der Veröffentlichung einer neuen Vision Pro, eines neuen MacBook Pro und eines neuen iPad Pro steht. Kommt die neue Hardware noch 2025?

In den Dokumenten sind Modellnummern zu finden, die nicht mit bisher veröffentlichter Hardware übereinstimmen. Erweitert man die Liste der aktuellen Gerätenummern um die der nun veröffentlichten, ergibt sich daraus ein recht klares Bild, welche Produkte Apple eigentlich noch unter Verschluss hält:

A3434 deutet auf ein neues MacBook Pro hin

A3357, A3358 und A3359 gehören neuen iPad Pros (11 Zoll) mit unterschiedlicher Konnektivität

A3360, A3361 und A3362 weisen entsprechend auf das iPad Pro mit 13 Zoll hin.

Spannend ist in dem Zusammenhang, dass gestern ein YouTube-Video aufgetaucht ist, in dem ein iPad Pro 2025 mit M5 gezeigt wird. Das Gerät wurde wohl im August 2025 gefertigt, die Basis-Version hat nun 12 GB Arbeitsspeicher statt der bisherigen 8 GB in der Basis-Konfiguration mit 256 GB.

Mit M5? Vision Pro 2 geleakt

Die veröffentlichten Dokumente der FCC halten einen weiteren Leak für uns bereit. Wie macrumors.com berichtet, geht daraus ebenfalls hervor, dass Apple eine neue Vision Pro plant. Die Behörde beschäftigt sich mit Kommunikationsstandards und testet unter anderem die WiFi-Verbindung. Demnach ist die einzig relevante Erkenntnis, dass die Vision Pro 2 mit dem Kürzel A3416 weiterhin auf WiFi 6 setzt.

Es gilt als wahrscheinlich, dass Apple im Oktober ein weiteres Herbst-Event abhalten wird. Wir erwarten ein neues iPad Pro, ein neues MacBook Pro und die Vision Pro 2, jeweils mit dem aktuellen M5-Prozessor. Berichten nach hat Apple auch die Massenproduktion eines neuen Studio-Displays angestoßen. Im Frühjahr dürfte das Unternehmen dann ein neues MacBook Air mit M5 sowie das iPhone 17e vorstellen.