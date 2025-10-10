iPhone-Reaktionen | Hardware-Ausblick | Drohnen-Spezial – Apfelplausch #412

Marco und Fabian beantworten jede Menge Hörerpost, unter anderem zum Streit zwischen Apple und der EU. Einen Monat nach der Keynote gibt es einen letzten Rückblick auf iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro. Die beiden enden mit einem Ausblick auf bald kommende Hardware und dem von vielen gewünschten Drohnen-Spezial. Viel Spaß!
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Der Apfelplausch #412 wird unterstützt von XLayer. Mit dem Code „apfelplausch5“ könnt ihr euch nun einen exklusiven Rabatt in Höhe von 5 Euro sichern. Wenn ihr hier klickt, gelangt ihr direkt zum Produkt.
-
-
Kapitelmarken
- 0:00: Intro und Hörerpost
- 17:31: Apple und EU kurz vor Einigung
- 24:05: Google KI-Modus und Perplexity-Browser
- 33:02: Netzreaktionen auf die neuen iPhones
- 44:56: Unser Sponsor XLayer
- 52:21: Apple kurz vor Formel 1-Deal
- 56:10: Apple nicht mehr CO2-neutral?
- 59:00: Ausblick auf Oktober-Hardware
- 01:01:26: Marcos Drohnen-Spezial
- 01:26:35: Tops und Flops der Woche
Apfelplausch hören
- Kein Apfelplausch mehr verpassen: ladet unsere neue App → zur App
- Bei Apple
- Bei Spotify
- Bei YouTube
- Bei Radio.de
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen