LumaFusion ist in Version 4.0 erschienen: Das ist neu

Wer mit dem Mac professionell Videos schneidet, tut dies zumeist mit Final Cut Pro X. Dieses Programm ist jedoch immer noch nicht für das iPad Pro erhältlich. Mit LumaFusion gibt es jedoch eine sehr attraktive (und vor allem deutlich günstigere) Alternative, die mit Version 4.0 einige neue spannende Funktionen spendiert bekommt.

LumaFusion

Die Videoschnitt-App gibt es seit 2018, in dem Jahr brachte Apple das Redesign des iPad Pro auf den Markt. Seitdem wurde die Software immer weiter aufgebohrt und bietet in Version 4.0 eine sogenannte Multicam Studio-Funktion an. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Multicam Studio!

Multicam-Bearbeitung neu interpretiert für das Touchscreen-Erlebnis

Synchronisieren, abspielen, schneiden – erschaffen Sie Ihr Meisterwerk aus mehreren Aufnahmen verschiedener Blickwinkel mit einem einfachen Antippen.

Erhältlich als einmaliger In-App-Kauf.

Weitere Informationen unter luma-touch.com/multicam

Neu

Grafische Benutzeroberfläche für Bandpass, Hochpass, High-Shelf, Tiefpass, Low-Shelf und parametrische EQ-Filter

Stimmenisolationsfilter

Synchronisieren Sie Clips nach Timecode, Audiowellenformen oder verwenden Sie die manuelle Ausrichtung

Fügen Sie mehrere Clips zu einem beliebigen Winkel hinzu

Fügen Sie dem Multicam-Container eine fertige Audiospur hinzu, die synchron bleibt, aber nicht umgeschaltet wird

Fügen Sie Farbe, Audio und Effekte zu einem gesamten Winkel hinzu (vor oder nach dem Wechsel)

Wechseln Sie zwischen Szenen mit einem einfachen Tippen auf den Winkel

Wechseln Sie so viel um, wie Sie möchten

Rolltrimmschalter, um die Schnitte perfekt zu machen

Verbessert

Automatisches Neuverknüpfen von Medien von externen Geräten

Wenn Sie fehlende Medien manuell neu verknüpfen, verknüpft LumaFusion nun alle Clips mit denselben Medien neu

Einrasten am Zeitcursor beim Ziehen/Zuschneiden

Verknüpfte Ordner werden als deaktiviert angezeigt, wenn sie nicht verbunden sind

Vorschauen von Bibliotheksquellen entsprechen den aktuellen Projekteinstellungen

Projektarchive mit Mehrfachverwendung von LUTs sind deutlich kleiner

Behoben

Verbesserte Stabilität und Leistung in LumaFusion

Update weiterhin kostenfrei erhältlich

Das Update selbst auf Version 4.0 ist auch dieses Mal kostenfrei erhältlich. Allerdings wird die Funktion „Multicam Studio“ nur als In-App-Kauf angeboten. AN dieser Stelle sei zudem noch darauf hingewiesen, dass LumaFusion aktuell reduziert ist. Statt der regulären knapp 35 Euro werden derzeit nur knapp 20 Euro fällig. Da sich LumaFusion auch auf einem Mac mit Apple Silicon verwenden lässt, ist die Videoschnitt-App eine ganz klare Empfehlung, da sie Final Cut Pro X in nahezu nichts nachsteht.

-> LumaFusion laden

