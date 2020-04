LIVE: Wir reden im YouTube-Livestream über iPhone SE 2, iPad Pro 2020 Test und aktuelle Apple Themen

Wir sind live. Auf dem Kanal Around the Apple reden Lukas, Valentin und Tim über aktuelle Apple-Themen sowie Gerüchte und bringen so hoffentlich etwas Abwechslung in diesen Tagen. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet und live mitredet sowie Kommentare schreibt! Wir freuen uns auf euch!

Zu den geplanten Themen des Livestreams zählen:

Das iPad Pro 2020

Unsere Wünsche für die WWDC 2020

Das kommende iPhone 9 / iPhone SE 2

Streaming in Zeiten von Corona (Apple tv+, Disney+)

Unsere Home Office Technik-Ausrüstung

Aktuelle Top-Picks in der Tech-Welt

Apple kauft Dark Sky

Apples geheimes Satelliten Projekt

Eure Kommentare

Wir reden natürlich über die aktuellen Diskussionen und Gerüchte rundum einen baldigen Start des iPhone SE 2 oder iPhone 9. Ebenso sprechen wir über das iPad Pro 2020, das Valentin nun schon seit dem Launch in Verwendung hat.

Die WWDC 2020 soll ebenso Thema sein. Wir sprechen über unsere Wünsche und die spärlichen Gerüchte rundum iOS 14, watchOS 7 und vieles mehr. Sehen wir Apples Kopfhörer oder einen HomePod 2.0?

Und dann streifen wir noch ganz kurz das Corona-Thema. Wie gehen wir aktuell im Home Office damit um? Welch Technik hilft uns dabei? Und ebenso haben wir eine kleine Listen an persönlichen „Picks“ zusammengestellt.

Nicht zuletzt wartet noch eine kleine Überraschung für alle, die im Stream live dabei sind! ;-)

Seid ihr dabei? Wir freuen uns auf euch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!