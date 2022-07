Home iPhone Live Activities: API für Entwickler nun verfügbar

Ein weiteres Feature des neuen Lockscreens in iOS 16 sind Live Activities. Seit dem Release der Developer Beta 4 können alle Entwickler solche Live Activities bereitstellen.

Live Activities ist eine dieser Funktionen, welche Apple zwar auf der WWDC demonstriert, aber erst mit einem späteren Release von iOS 16 mitliefert. Diese Live Activities werden in einem kleinen Fenster am unteren Bildschirmrand des Sperrbildschirms angezeigt werden. So kann unter anderem eine App für Essensbestellungen dem Nutzer schnell den Status einer aktuellen Bestellung mitteilen.

Möchte man die Neuerung jetzt schon ausprobieren, kann man das ab iOS 16 Developer Beta 4 mit Apps, die das ActivityKit-Framework implementieren, tun. Wie die Integration von diesem abläuft, erklären wir im Folgenden.

Live Activities API: Details

Um Live Activities bereitstellen zu können, wird nicht nur ActivityKit, sondern auch SwiftUI für die Benutzeroberfläche und WidgetKit benötigt. ActivityKit übernimmt dabei nur das Anfordern, das Aktualisieren und das Beenden einer Aktivität.

Damit eine App das neue Feature unterstützen kann, benötigt sie zuerst eine Widget-Erweiterung für das User Interface. Außerdem muss in der Info.plist-Datei der Schlüssel NSSupportsLiveActivities auf YES gesetzt werden.

In einem Struct, welches dem ActivityAttributes-Protokoll konform ist, werden alle notwendigen Daten an das Widget auf dem Lockscreen transportiert. Das erwähnte Protokoll erfordert zusätzlich ein ContentState-Struct, in dem etwa der aktuelle Stand einer Essenslieferung abgebildet ist. Dieses muss im Anschluss mit einer ActivityConfiguration in einem Widget verknüpft werden, wie das folgende Beispiel zeigt. Im zweiten Parameter der ActivityConfiguration ist die Benutzeroberfläche mit SwiftUI zu gestalten. Wichtig ist dabei, dass die Höhe nicht mehr als 220 Pixel beträgt.

Zum Starten einer Aktivität muss die request-Methode der Activity-Klasse aus ActivityKit aufgerufen werden. Dort kann man auf Wunsch einstellen, dass das Updaten einer Activity über einen Push-Nachrichten-Server und nicht über die App direkt stattfinden soll. Zum Aktualisieren über die App sendet man einen neuen ContentState mit der update-Methode und das Beenden geht mit der end-Methode.

Live Activities und ActivityKit kommen ausschließlich auf das iPhone und sind wie eingangs erwähnt noch nicht im initialen Launch von iOS 16 im September inkludiert. Sobald diese beiden Dinge ausgeliefert werden, können Apps mit Live Activities im App Store hochgeladen werden.

Alle weiteren Details zu ActivityKit und Live Activities könnt ihr hier nachlesen.

