Apple TV+ räumt mit „Coda“ den Oscar für den besten Film ab

In der Nacht von gestern auf heute fand im altehrwürdigen Dolby Theatre in Los Angeles die 94. Verleihung der Oscars statt. Die dabei wichtigste Auszeichnung als bester Film ging erstmalig in der Geschichte des Goldjungen an einen Film, der für den Streamingmarkt produziert wurde und exklusiv auf Apple TV+ läuft.

„Coda“: Bester Film

Die Rede ist von dem Gehörlosen-Drama „Coda“, was erstmals auf dem Sundance Festival 2021 präsentiert und anschließend von Apple für kolportierte 25 Millionen US-Dollar für Apple TV+ gekauft wurde. Etwas überraschend konnte sich der Film die Auszeichnung als Bester Film sichern und stellt ein Novum dar – erstmals konnte sich ein via VoD ausgestrahlter Film die wichtigste Trophäe sichern und die Konkurrenz war namhaft:

„Belfast“

„CODA“ – Gewinner

„Schau Nicht Nach Oben“

„Fahre mein Auto“

„Dune“

„König Richard“

„Läkritzpizza“

„Albtraumgasse“

„Die Macht des Hundes“

„West Side Story“

Der Film konnte sich zur Auszeichnung als Bester Film noch zwei weitere Auszeichnungen sichern.Für Troy Kotsur gab es die Auszeichung als bester männlicher Nebendarsteller, zudem ging der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch an den Autor und Regisseur Siân Heder. Ein weiterer Gewinner des Abends ist das Remake „Dune“. Neben dem Oscar für die beste Filmmusik, die stammt vom deutschen Komponisten Hans Zimmer, punktete die Neuverfilmung des Klassikers auch in den Kategorien „Production Design“, „Visual Effects“, „Cinematography“, „Film Editing“ und „Sound“.

Was kostet Apple TV+?

Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k. Der Film „Coda“ lässt sich dort ohne zusätzliche Kosten streamen und liegt in Dolby Vsion und Dolby Atmos vor.

