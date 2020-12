Home Apps Letzte Frist ausgelaufen: Verhandlungen über TikTok USA dauern an

Letzte Frist ausgelaufen: Verhandlungen über TikTok USA dauern an

Die letzte Frist für TikTok ist abgelaufen, dennoch laufen die Gespräche über eine Gründung einer neuen TikTok USA-Ablegergesellschaft unter amerikanischer Kontrolle weiter. Zuletzt hatten sich keine nennenswerten Fortschritte in der Causa TikTok mehr ergeben.

Am 05. Dezember lief die letzte Frist ab, die die abtretende Trump-Administration in der Angelegenheit TikTok gesetzt hatte. Bis zu diesem Tag hätte die Muttergesellschaft von TikTok ByteDance’s eigentlich einen Käufer für ihr US-Geschäft von TikTok finden müssen. Andernfalls, so die Order, wäre eine Blockade der App in den USA die Folge, was zunächst bedeutet hätte, keine Downloads über die großen App Stores mehr zuzulassen.

Allerdings laufen weiterhin Gespräche über einen möglichen Verkauf, obwohl keine weitere Fristverlängerung mehr eingeräumt wurde, wie US-Berichte aus Regierungskreisen zitieren.

TikTok als Sicherheitsbedrohung für US-Nutzer

Die Trump-Regierung sah ein Problem in der von ByteDance’s kontrollierten App, weil sie unter Umständen persönliche Daten von Millionen US-Bürgern abschöpft und nach China ausleitet. Daher wurde gefordert, einen amerikanischen Investor für TikTok USA zu finden. Daraufhin entwickelten sich zahlreiche wirtschaftspolitische Verwicklungen, die auch dadurch angeheizt wurden, dass die chinesische Führung einem Verkauf von TikTok durch neue Handelsbeschränkungen Steine in den Weg zu legen versuchte. Auf amerikanischer Seite bekundeten zunächst Microsoft und später vor allem der Datenbankriese Oracle Interesse an TikTok, Oracle hätte damit erstmals ein Bein im Endkundengeschäft.

Wieso keine weitere Fristverlängerung eingeräumt, die App aber dennoch noch nicht geblockt wurde, ist nicht klar, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass man eine weitere Schlappe vor US-Gerichten fürchtet. Die hatten schon einmal eine Anordnung der Trump-Regierung außer Vollzug gesetzt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!