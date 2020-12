Home Featured Bis zu 32 CPU- und 128 GPU-Kerne: Wie Apple Silicon AMD und Intel davonlaufen soll

Apple Silicon hat viel Potenzial: Schon die nächsten Macs mit Apples Eigenentwicklung sollen bis zu 20 Kerne haben. Perspektivisch ist noch mehr geplant. Die neue M-Serie würde sich damit zu einem ernsthaften Herausforderer von Intel und AMD entwickeln.

Der M1 war erst der Anfang: Es war klar, dass die nächsten MacBooks und auch kommende iMacs weiterentwickelte Versionen von Apples eigenem SoC besitzen würden, nun aber werden erste konkretere Prognosen hierzu geäußert. Für das kommende Jahr sind deutlich stärkere M-Series-Systeme geplant, berichtet die Agentur Bloomberg. Die nächste Generation von M-Series-SoCs sollen bereits mit 20 Kernen kommen, davon werden 16 auf Effizienz ausgelegt sein, Apple nennt diese Kerne „Icestorm“, vier davon werden Performance-Kerne sein, von Apple „Firestorm“ genannt. Damit würde sich zunächst die Zahl der auf Effizienz getrimmten Kerne deutlich erhöhen.

Die nächste Runde Apple Silicon-Macs soll im Frühjahr erscheinen, unklar bleibt, welches Gerät hier gemeint ist. Weitere Hardware-Updates sollen dann im Herbst folgen, hier dürften die neuen Designs der MacBook Pro-Reihe gemeint sein.

Perspektivisch bis zu 32 Kerne im Mac

Nicht nur die MacBooks bekommen die neuen Chips. Auch iMac und Mac Pro werden auf Apple Silicon umgestellt und Apple hat hierfür große Pläne. Bis zu 32 Kerne sollen die Highend-Desktops von Apple besitzen. Allerdings wird es hier vor allem auch auf die Grafik ankommen, die in Laptops nicht den selben Stellenwert besitzt, wie am stationären Arbeitsplatz.

Apples GPU im M1 ist zwar recht eindrucksvoll, am iMac oder Mac Pro wird aber mehr benötigt. Geplant seien GPUs mit 16 und perspektivisch ebenfalls 32 Kernen, so Bloomberg. Im Ultra-Highend-Bereich, das dürfte auf den Mac Pro abzielen, sollen 64 bis 128 GPU-Kerne realisiert werden. Chipentwicklung ist allerdings ein komplexes Geschäft und so wird es noch etwas dauern, bis diese Konfigurationen auch verfügbar werden. Angepeilt wird hier dem Vernehmen nach das Jahr 2022. Wenn es allerdings so weit ist, wird Apple für seine Macs wohl Lösungen anbieten, die sich deutlich von den bisher verwendeten Produkten von Nvidia und AMD absetzen werden.

