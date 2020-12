Home Deals Vergünstigt: ANKER Power Port Atom III – 43 % | AUSDOM Webcam -55 % und mehr

Vergünstigt: ANKER Power Port Atom III – 43 % | AUSDOM Webcam -55 % und mehr

Zum Start in die neue Woche haben wir wieder interessante Angebote für euch entdeckt. So könnt ihr beispielsweise bei ANKER derzeit bis zu 43 % einsparen. Interessant könnte hier das PowerPort Atom III sein, aus dem derzeitigen Angebot ergibt sich eine Ersparnis von 17 €. Mit knapp 23 € ein durchaus fairer Preis. Aber auch andere Hersteller haben ihre Produkte am heutigen Montag reduziert, Gamer können aktuell bei Razer- Gamingzubehör bis zu 52 % einsparen. Klickt euch einfach mal durch ;).

Anker Powerbank PowerCore -41 %

19 € lassen sich bei diesem Angebot derzeit einsparen.

Anker Powerbank, PowerCore 20100mAh Externer Akku, hohe Kapazität 2-Port 4,8 A Output Ladegerät mit PowerIQ Technologie für iPhone, iPad, Samsung Galaxy und viele mehr (in Schwarz/Matt)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 26,99 EUR



Anker USB-C-Hub -25 %

Bei diesem Angebot lassen sich derzeit 8,60 € einsparen.

Anker USB-C-Hub, PowerExpand+ 7-in-1 USB-C-Hub-Adapter, mit 4K HDMI, Stromversorgung, USB-C-Datenanschluss, microSD- und SD-Kartenleser, 2 USB-3.0-Anschlüsse, für MacBook Pro, Pixelbook, XPS und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 26,39 EUR



PowerWave Ladepad -25 %

Anker Wireless Charger PowerWave Ladepad, Kabelloses 7.5W Ladegerät für iPhone 11/XR/XS/X/8, 10W für Samsung Galaxy S20/S10/S9/S9+/S8 (Netzteil Nicht inklusive, 120cm Kabel inklusive), Schwarz

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 12,74 EUR



PowerPort Mini -25 %

Anker PowerPort Mini Duales Wandladegerät, Extrem kompaktes USB-Ladegerät, 2,5A Leistung für iPhone XS/XS Max/XR/X / 8/7 / 6 / Plus, iPad Pro/Air 2 / Mini 4, Samsung, und viele mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 9,74 EUR



Powerline+ II 3 m -25 %

Anker Powerline+ II iPhone Kabel 3m iPhone Ladekabel Lightning Kabel Nylon, MFi Zertifiziert mit dem iPhone SE/XS/XS Max/XR/X / 8/8 Plus / 7 / 6s / 6/ iPad und mehr (Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 12,74 EUR



PowerPort Atom III -43 %

Anker PowerPort Atom III 60W PowerIQ 3.0 & GaN Power Delivery kompaktes USB-C-Ladegerät, kompatibel mit MacBook Pro/Air, iPad Pro, iPhone XR/XS/Max/8, Galaxy, Pixel

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 22,99 EUR



PowerCore III Fusion 5K 5000 PD -31 %

Anker PowerCore III Fusion 5K 5000 PD, 18W USB-C Powerbank, 2-in-1 Ladegerät mit Power Delivery Netzteil, Kompatibel mit iPhone 11, iPad, Samsung, Pixel und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 20,67 EUR



PowerCore 10000 Redux -25 %

Anker PowerCore 10000 Redux - Das Upgrade, kompakte 12W Powerbank, 10000mAh externer Akku, mit PowerIQ, kompatible mit iPhone, Samsung Galaxy und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 19,48 EUR



PowerLine II USB-C -25 %

Anker PowerLine II USB-C auf Lightning-Kabel, 90 cm lang, 2er-Pack, MFi-Zertifiziert, iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max/X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, für Typ-C Ladegeräte, Unterstützt Power Delivery

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 17,23 EUR



Business Webcam für PC -55 %

Die FullHD Webcam funktioniert mit Skype, Zoom, WebEx und Lync. Bei dem heutigen Angebot lassen sich 61 € einsparen.

Business Webcam für PC mit Webcam Cover, AUSDOM AF640 Full HD 1080p/30fps Videoanrufe, Autofokus-Webkamera mit Mikrofon, 90° Sichtfeld für Desktop/Laptop/Mac, Funktioniert mit Skype/Zoom/WebEx/Lync

Hersteller: AUSDOM

Preis bei amazon* : Hersteller: AUSDOMPreis bei amazon* : 89,99 EUR



Razer Cynosa Lite -52 %

Das Mebrane Gaming Keyboard ist aktuell um 36,66 € reduziert.

Razer Cynosa Lite - Membrane Gaming Keyboard (Tastatur mit weich gefederten Schaltern, voll programmierbar, RGB Chroma Beleuchtung) DE-Layout

Hersteller: Razer Inc.

Preis bei amazon* : Hersteller: Razer Inc.Preis bei amazon* : 33,33 EUR



Kraken Tournament Edition – 41 %

Das Esports Gaming Headset gibt es aktuell für 58,90 €. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 41,09 € im Vergleich zum Ursprungspreis.

Razer Kraken Tournament Edition - Esports Gaming Headset (Kabelgebundenes Gaming Headphones mit USB-Audio-Controller, THX Spatial Audio, 50-mm-Treiber, Plattformübergreifende Kompatibilität) Schwarz

Hersteller: Razer Inc.

Preis bei amazon* : Hersteller: Razer Inc.Preis bei amazon* : 58,90 EUR



DeathAdder V2 -39 %

Die Gaming Maus ist aktuell um 31,09 € vergünstigt.

Razer DeathAdder V2 - Kabelgebundene USB Gaming Maus mit ergonomischen Komfort (Optische Switches, optischer Fokus+ 20K Sensor, Speedflex Kabel, integrierter Speicher, programmierbar)

Hersteller: Razer Inc.

Preis bei amazon* : Hersteller: Razer Inc.Preis bei amazon* : 48,90 EUR



Wolverine Tournament Edition -29 %

Razer Wolverine Tournament Edition - Kabelgebundener Gaming Controller für Xbox Series X / S + Xbox One + PC mit Chroma RGB (4 zusätzliche frei belegbare Tasten) Schwarz

Hersteller: Razer Inc.

Preis bei amazon* : Hersteller: Razer Inc.Preis bei amazon* : 92,90 EUR



Razer Gaming Produkte

-> Zu allen Gaming Angeboten*

McAfee Total Protection 2020 -84 %

Die Version für 5 Gerät ist aktuell als download für 13,90 € für ein Jahr erhältlich. Im Vergleich zum Ursprungspreis lassen sich hier 75,96 € einsparen.

McAfee Total Protection 2020 | 5 Geräte | 1 Jahr | Antivirus Software, Virenschutz-Programm, Passwort Manager, Mobile Security, Multi Geräte | PC/Mac/Android/iOS |Europäische Ausgabe| Download Code

Hersteller: McAfee

Preis bei amazon* : Hersteller: McAfeePreis bei amazon* : 13,99 EUR



McAfee Total Protection 2020 -85 %

Die Version für 3 Geräte gibt es derzeit für knapp 10 Euro. Daraus ergibt dich eine Ersparnis von 54,96 €.

McAfee Internet Security 2020 | 3 Geräte |1 Jahr | Antivirus Software, Virenschutz-Programm, Passwort Manager, Mobile Security| PC/Mac/Android/iOS |Europäische Ausgabe| Aktivierungscode per Email

Hersteller: McAfee

Preis bei amazon* : Hersteller: McAfeePreis bei amazon* : 9,99 EUR



* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

