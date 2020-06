Leicht verspätet: Die deutsche Covid 19-Contact-Tracing-App geht an den Start

Etwas später als ursprünglich geplant ist die deutsche App zur Kontaktverfolgung soeben für iOS und Android erschienen. Mit der App will das Gesundheitsministerium die Verbreitung des Coronavirus besser kontrollieren können.

Mit einigen Wochen Verzögerung hat das Robert-Koch-Institut (RKI) heute die deutsche Version einer Contact-Tracing-App veröffentlicht. Per Bluetooth soll die App anonym die Kontakte der Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen und den hiesigen Gesundheitsämtern damit die Verfolgung von Kontaktpersonen erleichtern. Stand heute plant Deutschland ein Ende der bundesweiten Kontaktbeschränkungen für Ende Juni, die App soll dann eins der Mittel sein, um lokale Ausbrüche besser kontrollieren und im Idealfall verhindern zu können.

Wichtiger Wegbereiter für den wirkungsvollen Einsatz der App ist zudem eine neue Verordnung, die das Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche beschlossen hat: Diese ermöglicht den Test von Personen ohne Symptome, die nachweislich Kontakt mit einer oder einem Infizierten hatten. Die Kosten für diese Tests übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Dank dieser Verordnung ist es möglich, auf Kosten der Krankenkassen getestet zu werden, wenn die App den Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person meldet ohne selbst Symptome zu zeigen.

Ein steiniger Weg endet

Mit der Veröffentlichung der sogenannten Corona Warn App, die für iOS und Android verfügbar ist, endet ein ziemlich steiniger Weg, an dessen Ende offenbar doch viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Nach einigen Irrwegen haben Gesundheitsministerium und RKI, die die Entwicklung der App bei SAP und der Deutschen Telekom in Auftrag gegeben haben, sich nicht nur für einen Open-Source-Ansatz entschieden, sondern verwenden sogar das Protokoll von Apple und Google. Trotz dieser vielen richtigen Entscheidungen wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen müssen, wie hilfreich die App für die Bekämpfung der Pandemie sein kann.

Download der App

Die Bundesregierung hat eine Webseite für die App ins Leben gerufen, wo die Download-Links zu finden sind. Hier sind die Direkt-Links in den App Store und zu Google Play:

Corona-Warn-App für iOS (kompatibel mit allen iPhones, auf denen iOS 13.5 oder neuer läuft)

Corona-Warn-App für Android (kompatibel mit allen Android-Smartphones, auf denen Android 6.0 oder neuer läuft)

