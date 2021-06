Home Featured Leaker: iPad Mini soll mit USB-C statt Lightning und ohne Home-Button kommen

Leaker: iPad Mini soll mit USB-C statt Lightning und ohne Home-Button kommen

Apple werde sein neues iPad Mini mit USB-C ausstatten, behauptet zumindest Jon Prosser. Wenn er Recht hätte, würde sich damit die Fragmentierung der Anschlüsse in der iPad-Linie fortsetzen. Weiters werde Apple beim iPad Mini in Zukunft auf den Home-Button verzichten.

Apple soll auch noch ein neues iPad Mini in der Pipeline haben, das noch irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Nachdem er bereits auf einen konkreten Starttermin für die neuen Beats Studio Buds getippt hatte, hat sich der bekannte Leaker Jon Prosser auch noch zum iPad Mini geäußert. Er veröffentlichte Bilder von Renderings des neuen Geräts, die auf Basis von Skizzen und Angaben entstanden sein sollen, die von gut informierten Quellen Prossers stammen. Auch gab er einige weitere Details an, die sich auf das neue Produkt beziehen.

Das iPad Mini soll in Zukunft mit USB-C kommen

So geht er etwa davon aus, dass Apple das neue iPad Mini erstmals ohne Lightning-Anschluss auf den Markt bringen werde. Stattdessen soll hier USB-C zum Einsatz kommen, wie schon in anderen iPad-Modellen. Damit würde sich die Fragmentierung des Anschlusskonzepts der iPad-Linie weiter fortsetzen. Weiters soll auch der Home-Button Verschwinden.

Die Ränder des Displays sollen schmaler ausfallen, Prosser tippt hier auf die Maße von 206,3mm x 137,8mm x 6,1mm. Touch ID soll in den seitlichen Power-Button wandern, wie schon beim aktuellen iPad Air. Diese Angaben decken sich in weiten Teilen mit Prognosen anderer Quellen wie des Redakteurs Mark Gurman von Bloomberg. Das Display soll übereinstimmenden Berichten nach leicht größer ausfallen, wie groß genau, darüber gibt es aktuell noch keine definitiven Angaben. Auch der Termin für den Marktstart steht weiter aus.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!