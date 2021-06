Home Apps Leak zu Windows 11 enthüllt neue Benutzeroberfläche und Startmenü

Wir bei Apfelpage schauen natürlich auch regelmäßig über den Tellerrand, das gehört für uns zum guten Ton. Und gestern Abend war es mal wieder so weit, denn es gelangten ein paar interessante Leaks zum kommenden Betriebssystem von Microsoft ans Tageslicht.

Die Redmonder wollen ihr Windows 10 bekanntlich ablösen und kommende Woche das neue OS vorstellen. Gestern Abend sind aber bereits diverse Informationen dazu an die Öffentlichkeit gedrungen.

Dieser Leak dürfte Microsoft ziemlich ärgern, sind doch nahezu alle relevanten Details nach draußen gedrungen. Das neue Betriebssystem heißt Windows 11, trägt die Buildnummer 21996 und ist vor allem optisch stark überarbeitet worden.

Neue Benutzeroberfläche und Co.

Vor allem die Benutzeroberfläche wurde teilweise stark überarbeitet. Es gibt neue Icons, ein neues Windows-Menü sowie neue Sounds – übrigens auch beim Boot des Systems.

Darüber hinaus können sich Windows-User noch über eine neue Taskbar freuen. Die wiederum weist frappierende Ähnlichkeit mit den Systemeinstellungen von macOS auf.

Microsoft verwendet auch abgerundete Ecken in Windows 11. Diese sind in Kontextmenüs und in Apps und im Datei-Explorer sichtbar. Das Startmenü selbst enthält auch abgerundete Ecken und wirkt so harmonischer.

Comeback von Widgets?

Der im Netz zu findende Build (den man sich herunterladen kann, wovon wir aber strikt abraten), beinhaltet in der Taskbar auch ein neues Symbol, welches auf Widgets hindeutet. Es scheint ganz so, als würde Microsoft diese zurückbringen. Theoretisch wäre es möglich, diese wieder zu entfernen.

Neuer App Store geplant?

Berichten zufolge überholt Microsoft seinen Windows-App-Store, damit Entwickler jede Windows-Anwendung einreichen können, einschließlich Browser wie Chrome oder Firefox. Satya Nadella, CEO von Microsoft, hat versprochen, „mehr wirtschaftliche Chancen für Entwickler“ mit Windows zu eröffnen, und das wird wahrscheinlich in Form eines neuen App Stores kommen.

Die Veränderungen sollen grundlegender Natur sein und vollkommen von dem abweichen, was Microsoft-Anwender bisher kennen. Das ist in unseren Augen auch eine der größten Schwächen von Windows, dass es hier kein vollständiges Öko-System gibt, welches wirklich nahtlos aufeinander aufbaut. Der Konzern hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder versucht, dies zu ändern – jedoch vergeblich.

Adieu, Tablet-Modus

Außerdem scheint es so, als würde sich Microsoft vollständig von einem Tablet-Modus verabschieden. Der eigentliche Nachfolger von Windows 10, intern auf den Namen Windows 10X getauft, wurde eigentlich für Dual-Screen-Devices entwickelt. Doch der Konzern stellte die Entwicklung ersatzlos ein, wenngleich viel Know-How daraus in die Entwicklung von Windows 11 geflossen sein dürfte.

