LastPass: Vorsicht vor gefälschter App!

Die Entwickler der beliebten App LastPass warnen vor einem Betrugsversuch in Apples App Store. Unter dem Namen „LassPass Password Manager“ haben Unbekannte eine App angeboten, die das Interface sowie das Branding der Original-App nachahmt.

Die Fälschung fällt vor allem durch Rechtschreibfehler und andere Feinheiten auf. Das Original namens „LastPass Password Manager“ unterscheidet sich in der Bezeichnung nur in einem Buchstaben, was beim Überfliegen schnell mal unbemerkt bleiben kann. Wer oder was hinter dem Fake steht und mit welchen Absichten dieser erstellt wurde ist ungewiss. Gutes werden die Verantwortlichen nicht im Sinne haben.

„LassPass“ statt „LastPass“

Solche Versuche kommen immer wieder mal vor, nun hat es nach eigenen Angaben auch den Entwickler von LastPass getroffen. Während sich der Name nur in einem Buchstaben unterscheidet, lässt auch der Entwickler-Tag aufhorchen. Statt der Entwickler-Firma LogMeIn, Inc. steht unter der Fälschung der Name „Parvati Patel“.

Wer sich im Harry Potter-Universum auskennt, könnte wissen, dass eine Nebenrolle in den Filmen den Namen „Parvati Patil“ besitzt. Es ist also davon auszugehen, dass der verwendete Entwicklername nicht echt ist. Ebenfalls verdächtig ist, dass die gefälschte App nur eine Bewertung hat, die echte dagegen über 50.000.

Falls ihr die App interessant findet, ist das hier der echte Link in den App Store (Affiliate-Link). Haltet auch zukünftig bei neuen Apps die Augen offen und achtet auf ähnliche Nachlässigkeiten, wie sie in diesem Fall begangen wurden.

