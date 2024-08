Home Hardware Kurz notiert: Nothing stellt das neue Phone (2a) Plus vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. August 2024 um 17:03 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Wir schauen regelmäßig über den Tellerrand, was die Wettbewerbe auf dem Smartphone-Markt so treiben. Eines der Unternehmen ist dabei das Start-up Nothing von Carl Pei, die nun ihr neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt haben. Apple sollte insbesondere in Sachen Display hellhörig werden.

Das Phone (2a) Plus

Gemeinhin steht das Plus in der Nomenklatur für ein größeres Display, im Fall von Nothing steht es jedoch für das Mehr an Leistung. Sowohl die Frontkamera als auch der SoC bieten deutlich mehr Leistung. Selfies werden nun mit 50 MP-Kamera geschossen, die über einen 1/2,76 Zoll verfügt. Das gleiche System wird auch auf der Rückseite bei der Ultraweitwinkelkamera eingesetzt. Die Hauptkamera bietet eine 50 Megapixel f/1.88 Kamera mit einem 1/1,57 Zoll Sensor.

Das zweite große Update ist beim Chip zu finden: Es handelt sich dabei um den MediaTek Dimensity 7350 Pro, der über zwei ARM Cortex-A715 Performance-Kerne mit Taktfrequenzen bis 3,0 GHz sowie sechs Cortex-A510 Effizienz-Kerne bei 2,0 GHz verfügt und extra für das Smartphone entwickelt wurde. Dem zur Seite stehen 12 GB RAM, wobei das System zusätzliche virtuelle 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stellen kann. Konnte man beim normalen Phone (2a) noch zwischen 128 GB und 256 GB Speicher wählen, gibt es jetzt nur noch 256 GB.

Der Käufer schaut auf ein 6,7″ großes AMOLED-Display, welches eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1.300 Nits erzielt, vollflächig sind immerhin 1.100 Nits möglich. Außerdem sind 120 Hz an Bord und genau hier sollte Apple hellhörig werden. Sowohl das normale iPhone 16 als auch das kommende iPhone SE 4 sollen lediglich 60 Hz bieten, die beide preislich deutlich dem Phone (2a) Plus liegen.

Preise und Verfügbarkeit

Die ikonische Rückseite mit den Glyphen, die sich zudem individuell anpassen, bleiben weiterhin als Markenzeichen vorhanden. Für das Phone (2a) Plus, welches mit Nothing OS 2.6, was wiederum auf Android 14 basiert, werden 399 Euro fällig. Vormerkungen werden ab sofort über die Webseite des Herstellers angenommen, erste Auslieferungen in England sollen ab dem 03. August 2024 stattfinden. Kunden in Deutschland werden sich wohl bis September 2024 gedulden müssen.

