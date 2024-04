Home Mobilfunk Kurz notiert: fraenk und Telekom bieten ab sofort mehr Datenvolumen an

Vor ziemlich genau vier Jahren gründete die Deutsche Telekom die Diskount-Marke fraenk, die rein app-basiert angeboten wird. Das Angebot ist mehr als solide und wird beständig aufgewertet und damit kommen wir zur aktuellen Meldung.

fraenk dauerhaft mit 10 GB Datenvolumen

Das Unternehmen hat angekündigt, dass das zusätzliche Datenpaket, welches bisher 7 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen zur fraenk Flat bot, ab heute auf 10 Gigabyte erhöht wird. Der Preis für das Upgrade bleibt unverändert bei 5 Euro im Monat. Kunden, die bereits die Basis-Flatrate von fraenk nutzen, welche 10 Gigabyte Datenvolumen für 10 Euro im Monat bietet, können nun ihr Volumen auf insgesamt 20 Gigabyte verdoppeln, indem sie das neue Paket „+10 GB dauerhaft“ hinzubuchen. Wer mit der maximalen Geschwindigkeit von 25 Mbit/s auskommt, bekommt hier im Vergleich zu MagentaMobil Prepaid das deutlich attraktivere Angebot.

Telekom überarbeitet Datenpässe außerhalb der EU

Ergänzen wollen wir noch die Überarbeitung der Datenpässe der Deutschen Telekom, „Travel & Surf“ genannt. Die Anpassungen umfassen eine Erhöhung des Datenvolumens sowie verlängerte Laufzeiten der Tarife, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen. Der WeekPass L, der bislang nur eine Laufzeit von sieben Tagen hatte, ist zukünftig als 2-WeekPass erhältlich. Trotz der Verdoppelung der Laufzeit bleibt der Preis bei 29,95 Euro. In Ländern der sogenannten Ländergruppe 3 verdoppelt sich zudem das Datenvolumen von bisher 1,5 auf 3 Gigabyte. Wer in die USA oder in die Türkei reist, darf sich über 4 GB statt der bisherigen 2 GB freuen.

