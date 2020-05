Kurz notiert: Facebook rollt neues Design aus

Auf der letzten Entwicklerkonferenz F8 kündigte das soziale Netzwerk Facebook an, die Optik grundlegend zu überarbeiten, um sich für die Zukunft aufzustellen. Der Zeitpunkt war ja auch denkbar günstig, schließlich war iOS 13 mit dem Dark Mode erst wenige Wochen auf dem Markt. Nun kam über das vergangene Wochenende noch mehr Bewegung in die Sache.

Neues Design, aber noch nicht für alle

Nun gab Facebook im hauseigenen Blog am Wochenende bekannt, dass nach einer langen Betaphase die neue Optik im Browser ausgerollt werden wird. Laut eigenen Aussagen hat man das Hauptaugenmerk darauf gelegt, durch ein intuitiveres, entschlackteres Design eine übersichtlichere Bedienung zu ermöglichen. Dafür hat man sich an seinen mobilen Apps für iOS und Android orientiert, um über alle Plattformen ein einheitlicheres Benutzererlebnis garantieren zu können.

Das soziale Netzwerk hat nach ausgedehnter Beta-Phase die neue Optik nun für alle Nutzer freigeschaltet, dies muss aber zunächst manuell aktiviert werden. Fairerweise sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Option zum Umschalten noch nicht bei allen Nutzern eingepflegt wurde. Um das neue Facebook freizuschalten, klickt Ihr einfach auf das kleine Dreieck rechts oben in der Ecke auf „Zum neuen Facebook“ wechseln.

Im gleichen Menü lässt sich nach dieser Umstellung auch der Dark Mode aktivieren, hierzu erscheint dann ein entsprechender Menüeintrag. Wem das nicht gefällt, kann hier wieder auf das alte Design zurückstellen. Erfahrungsgemäß dürfte diese Option von Facebook wie in der Vergangenheit bei anderen optischen Überarbeitungen zeitnahe abgestellt werden.

Wann kommt der Dark Mode für die iOS-App?

So sehr man sich über den Dark Mode im Browser auch freuen kann, mutet die Strategie doch etwas seltsam an. Schließlich nutzen laut eigenen Angaben mehr als 70% aller Facebook-Nutzer die App auf dem Smartphone und nicht am Mac. Wieso man deshalb die Einführung des Dark Mode in der iOS-App beschleunigt, dürfte für viele ein Rätsel bleiben, zumal Instagram diesen nach Einführung von iOS 13 ziemlich schnell verpasst bekam.

Immerhin hat man mit dem Facebook Messenger einen Anfang gemacht, dieser verfügt nun seit geraumer Zeit über einen eigenen Dark Mode. Daher wäre es wünschenswert, wenn Facebook den Dark Mode nun in naher Zukunft auch in der iOS-App einführt – die Einführung von iOS 13 ist ja auch immerhin schon knapp neun Monate her.

Und wo wir gerade über Facebook berichten, schließt sich für uns da direkt eine offensichtliche Frage an: Wer von euch nutzt eigentlich noch Facebook und warum?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!