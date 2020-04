Kostenlos weltweit Bargeld abheben und neues Bonusprogramm: O2 Banking vor Neustart

Telefonica plant einen Neustart für sein Banking-Angebot O2 Banking. Das kostenlose Konto soll um neue kostenlose Leistungen erweitert werden und von den Kunden lange gewünschte Features erhalten. Ob es in diesem Zuge auch zu Änderungen für Bestandskunden kommen wird, ist noch nicht klar.

Bei O2 tut sich etwas beim Banking-Angebot des Mobilfunkers. O2 Banking soll neu aufgestellt werden, das geht heute aus einer Pressemitteilung hervor, die Telefonica Deutschland veröffentlicht hat. O2 Banking soll offenbar von Grund auf überarbeitet werden. Der Schlüssel dabei: O2 Banking bekommt einen neuen Bankpartner. Welcher das ist, dazu enthält die Mitteilung keine Angaben, die Verhandlungen seien aber bereits weit fortgeschritten, offenbar weit genug, um diese Ankündigung machen zu können.

Laut Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Digital Life bei Telefónica Deutschland, wird O2 Banking um Features erweitert, die sich Kunden von O2 Banking schon lange gewünscht haben.

O2 Banking erhält Kreditkarte für weltweiten kostenlosen Bargeldbezug und Bonusprogramm

Wie es weiter heißt, werde O2 Banking seinen Kunden in Zukunft neben einer kostenlosen Girocard auch eine kostenlose Visakarte zur Verfügung stellen. Mit dieser soll es möglich sein, weltweit kostenlos Bargeld am Automaten abzuheben.

Mobiles Bezahlen via Apple Pay und Google Pay stehen wohl ebenfalls von Beginn an auf der Feature-Liste, was wenig überrascht: O2 Banking bietet Apple Pay bereits lange an. Zudem soll ein attraktives neues Bonusprogramm O2-Kunden ansprechen, etwas vergleichbares gab es in der Vergangenheit bereits. Daneben sollen Kunden perspektivisch auch ein Depot für den Wertpapierhandel erhalten, eins der oft gewünschten Features, so Telefonica.

Bereits ab dem 31. Mai sollen Kunden Konten zu den neuen Konditionen eröffnen können. Inwieweit dieser Neustart auch Änderungen für Bestandskunden bringt, wird sich noch zeigen müssen.

