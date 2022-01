Home iPhone Konzept zeigt drastisches Redesign vom iPhone-Sperrbildschirm

Obwohl der Sperrbildschirm in iOS über die Jahre hinweg immer wieder neue Funktionen erhalten hat, ist das Grunddesign stets dasselbe geblieben. So wurde in iOS 8 beispielsweise die Quick-Reply-Funktion hinzugefügt und seit iOS 10 können links vom Sperrbildschirm Widgets platziert werden. Die letzte größere Veränderung fand mit iOS 11 statt, als zwei haptische Shortcuts eingeführt wurden sowie der direkte Zugang zur Mitteilungszentrale. Dennoch ist der Sperrbildschirm nach wie vor nicht anpassbar und beinhaltet, anders als andere Bereiche des Betriebssystems, auch keine Smartfunktionen. Im Folgenden stellen wir daher ein Konzept vor, das sich genau diesen Problemen annimmt.

Das Konzept stammt von Parker Ortolani vom Apple-Blog 9to5Mac. Zunächst kritisiert dieser, dass die Uhr, die sich oben auf dem Sperrbildschirm befindet, seit 2015 nicht mehr überarbeitet wurde und keine eigene Persönlichkeit aufweist. Stattdessen verweist er auf die Vielfalt an Designs und Funktionen, die die verschiedenen Watch-Faces für die Apple Watch bieten.

Aus diesem Grund schlägt er vor, dass die digitale Datums- und Uhrzeitangabe zumindest so überarbeitet werden könnte, dass sie die Schrift San Francisco in der Version „Rounded“ verwendet. Zusätzlich könnte dabei die Datumsangabe einen größeren Zeichenabstand aufweisen, sodass alles insgesamt moderner wirke.

Darüber hinaus solle es auch möglich sein, die digitale Uhr durch eine neue, analoge Version zu ersetzen. Diese könne wiederum sehr simpel gehalten sein, beispielsweise mit einem transparenten Design.

Anpassbare Shortcuts

Des Weiteren beinhaltet Ortolanis Konzept auch anpassbare Shortcuts am unteren Bildschirmrand des Sperrbildschirms. Dabei halte er es für unwahrscheinlich, dass Apple die Möglichkeit integrieren könnte, Apps von Drittanbietern auf diese Art und Weise vom Sperrbildschirm aus zu starten.

Dennoch ist er der Meinung, dass es zumindest an der Zeit sei, Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit einzuräumen, die Shortcuts durch andere Elemente aus dem Kontrollzentrum zu ersetzen. Außerdem zeigt sein Konzept vier anstatt nur zwei Shortcuts auf dem Sperrbildschirm.

Intelligente Widgets

Weiterhin ist Ortolani der Ansicht, dass die Widgets, die bereits zum Homescreen hinzugefügt werden können, auch Teil des Sperrbildschirms werden sollten. Dabei sollten Nutzerinnen und Nutzer jedoch nicht wahllos Widgets auf dem Sperrbildschirm platzieren können.

Stattdessen könnten bestimmte Benachrichtigungen gleichzeitig Widgets anzeigen. So könnte wie Wetter-App zum Beispiel die Vorhersage der nächsten Stunden anzeigen, wenn sie eine Benachrichtigung über einen kurz bevorstehenden Regenschauer aussendet. Die Kalender-App würde wiederum alle restlichen Termine des Tages anzeigen, sobald sie Nutzerinnen und Nutzer über einen anstehenden Termin benachrichtigt.

Always-On-Displaymodus

Dadurch, dass Android-Geräte bereits seit Jahren mit Displays daherkommen, die immer an sind, fordert Ortolani dies auch für iOS. Denn seiner Meinung nach sei die nötige Technik dafür schon in den neuesten iPhones verbaut.

Dabei könnte Apple dies so gestalten, dass nur die Uhrzeit, das Datum, die Akku- und Netzwerkanzeige angezeigt werden würden, sowie, ob das iPhone gesperrt ist. Somit würde die Funktion auch die Akkulaufzeit nicht negativ beeinträchtigen.

Morgendliche Zusammenfassung

Bisher bietet das iPhone nur eine abendliche Zusammenfassung. Daher ist Ortolani der Meinung, dass auch eine morgendliche Zusammenfassung eingeführt werden solle. Dabei könnten nur diejenigen Widgets angezeigt werden, welche die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer täglich nutzen.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Fändet ihr solche Funktionen auf dem Sperrbildschirm hilfreich oder seid ihr mit dem aktuellen Design zufrieden?

