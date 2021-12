Home Apple Konzept: So könnte Apple die EarPods wieder aufleben lassen

Auch wenn es immer mehr Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt schaffen, scheint es, als würden kabelgebundene Modelle wieder modern werden. Daher lohnt es sich, einen Blick auf Apples EarPods zu werfen, für die ein Update längst überfällig ist. Im Folgenden stellen wir ein Konzept vor, wie Apple diese wieder aufwerten könnte.

Seitdem heutzutage mehr und mehr Menschen AirPods nutzen, scheinen die Jüngeren wieder mehr Gefallen an kabelgebundenen Kopfhörer zu finden. So fällt es nicht nur auf, dass man immer mehr Menschen auf der Straße sieht, die diese tragen, sondern auch in TikToks tauchen sie vermehrt auf.

Aus diesem Grund haben sich José Adorno und Parker Ortolani von 9to5Mac ein Konzept überlegt, wie eine neue Generation von Apples kabelgebundenen EarPods aussehen könnte.

EarPods mit überarbeitetem Design

Ihr erster Gedanke hierzu sei gewesen, dass ein Update der EarPods ein fundamentales Problem vorheriger Generationen beheben solle: Die Tatsache, dass sie immer mit zu dünnen Kabeln daherkamen, die sich immer wieder ineinander verknoteten. Stattdessen sollten neue EarPods mit einem geflochtenen Kabel ausgestattet werden, wie wir es beispielsweise schon bei den neuen iMacs gesehen haben.

Darüber hinaus seien sie sich sicher, dass eine überarbeitete Version der EarPods etwas größer ausfallen dürfe. Damit sei davon auszugehen, dass diese einen besseren Klang erhalten würden und möglicherweise sogar ein qualitativ hochwertigeres Mikrofon. Zusätzlich stünde auch die Möglichkeit im Raum, dass diese erstmals Spatial Audio unterstützen könnten.

Weiterhin könnte Apple die neuen EarPods zusätzlich auch in Space Gray anbieten sowie eine Version mit einem 3,5mm-Klinkenanschluss. Somit wären die Kopfhörer mit den meisten Geräten kompatibel und könnten auch von Personen genutzt werden, die kein iPhone besitzen.

Höherer Preis?

Zu guter Letzt sei es wahrscheinlich, dass Apple den Preis der EarPods aufgrund der neuen Features um gut 10€ erhöhen würde. Damit läge dieser bei 30€, was für Apples Verhältnisse nach wie vor ein fairer Preis wäre.

Wie steht ihr zu diesem Konzept? Würdet ihr euch solche EarPods kaufen?

