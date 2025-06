Kommt wohl zu früh: Keine großen KI-Neuerungen auf WWDC25?

Eine Woche vor der WWDC25 ist noch relativ wenig über die geplanten Neuerungen in den Betriebssystemen bekannt. Sicher ist, dass Apple in Sachen Siri und Apple Intelligence einiges an Aufholbedarf hat. Die diesjährige Entwicklerkonferenz dürfte für große Sprünge aber zu früh kommen.

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg aus. In seinem wöchentlichen Newsletter schätzt er die Lage folgendermaßen ein: Obwohl Apple ein paar KI-Features vorstellen wird, könnten die Erwartungen nicht erfüllt werden. Die größte Neuerungen soll wohl die Öffnung der eigenen Modelle für Drittanbieter werden.

In Bezug auf KI: WWDC könnte enttäuschen

Für alle, die mehr erwarten, könnte die WWDC25 „eine Enttäuschung“ werden. Bisher sind Informationen bezüglich einer neuen Funktion namens „Battery Intelligence“ durchgesickert, welche sowohl die Lebensdauer verlängern als auch die verbleibende Ladezeit voraussagen soll.

Außerdem soll die App „Übersetzen“ einen Neustart verpasst bekommen. Siri wird dabei wohl eine Rolle spielen und AirPods sollen KI-gestützt live übersetzen können. Zudem werden bestimmte Funktionen in Safari und Fotos mit dem Label„AI-powered“ versehen.

Was wir in Bezug auf Apple Intelligence vorgesetzt bekommen, wird nächste Woche klar sein. Abseits von KI dürfte wohl ein neues Design quer durch die Software-Palette sowie eine neue Art der Nummerierung der Betriebssysteme am meisten Aufmerksamkeit erregen.