Ab WWDC 2025: Apple stellt Entwicklern Apple Intelligence zur Verfügung

In wenigen Wochen findet Apples Entwicklerkonferenz 2025 statt. Auf der WWDC zeigt das Unternehmen traditionell seine neuen Betriebssysteme, stellt Entwicklern aber auch Werkzeuge zur Verfügung, um ihre Apps an Apple-Geräte anzupassen. In diesem Jahr dürfte Apple Intelligence für Entwickler zugänglich gemacht werden.

In der Vergangenheit gehörten dazu beispielweise die Live-Aktivitäten und Interaktionen mit der Dynamic Island. Auf der WWDC 2025 wird Apple seine kleinen KI-Modelle zur Verfügung stellen, die es Entwicklern ermöglichen, Apple Intelligence besser zu integrieren.

Lokale KI-Modelle werden geöffnet

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg aus. Seinen Informationen zufolge stellt Apple ein neues Software Development Kit und dazugehörige Frameworks ab der WWDC 25 zur Verfügung. Damit können Entwickler auf die gleichen KI-Modelle aufbauen, die Apple für Apple Intelligence auf iOS, iPadOS und macOS nutzt.

Bisher können Entwickler diese Modelle nicht selbst integrieren und sind auf systemweite Lösungen wie Schreibwerkzeuge, Genmojis und Image Playground angewiesen. Ab der WWDC können Drittanbieter-Apps diese Modelle tiefer integrieren und auf Apples lokale KI-Modelle zugreifen.

Apples Cloud-basierte Modelle bleiben davon unberührt. Davon profitiert auf der einen Seite der Datenschutz, auf der anderen Seite werden Funktionen weniger leistungsstark sein.

Apple stellt entsprechende Werkzeuge nicht kostenlos zur Verfügung. Es wird vermutet, dass das Unternehmen davon ausbleibende Einnahmen aufgrund des App Store-Urteils ausgleichen will.