Große Namensänderung: Apple stellt wohl bald iOS 26 vor

Apple könnte die Namensgebung seiner Betriebssysteme in diesem Jahr grundlegend ändern. Statt iOS, macOS, watchOS und Co wie gewohnt mit Versionsnummer zu versehen, soll die Software wohl ab sofort nach dem Erscheinungsjahr benannt werden. Wie aus der Automobilindustrie bekannt, könnte dabei erstmal Verwirrung entstehen.

Auf der WWDC25 in wenigen Tagen wird Apple wohl bereits iOS 26 und Co vorstellen. Die OS-Nummer folgt auf das aktuelle iOS 18, die 18. Version der iPhone-Software. Davon geht ein neuer Bloomberg-Bericht aus, der sich wie gewohnt auf interne Quellen beruft. Apple will damit Ordnung in ein Chaos bringen, welches die wenigsten als solches erkannt haben dürften.

Auf 3, 11, 15 und 18 folgt 26

Wenn sich die Berichte bestätigen, verändert Apple die Namensgebung seiner Betriebssysteme nach dem folgenden Schema:

iOS 18 -> iOS 26

iPadOS 18 -> iPadOS 26

macOS 15 -> macOS 26

watchOS 11 -> watchOS 26

tvOS 18 -> tvOS 26

visionOS 3 -> visionOS 26

Außerdem könnte wohl bald homeOS erscheinen, womit Apple sein neues HomePad betreiben möchte. Über die Verzögerung des früher erwarteten Marktstarts berichteten wir bereits.

iOS 26 wird 2025 veröffentlicht

Mit der Umbenennung schafft Apple Gleichheit über seine Betriebssysteme hinweg und sorgt an anderer Stelle für Verwirrung. Vorausgesetzt, der Bericht behält Recht: Warum kommt iOS 26 dann 2025 auf den Markt? Dieses Schema kennen wir seit Jahren aus der Autowelt, hier beginnt das neue Modelljahr meist im Sommer. Es ist gut möglich, dass sich Apple daran ein Beispiel nimmt. iOS 26 wird demnach 2025 vorgestellt, nach seinem Start im September aber den Großteil seiner Aktualität und Punktupdates in 2026 erhalten.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Ist das ein nachvollziehbarer Schritt um eine mögliche Verwirrung zwischen iOS 18, macOS 15 und watchOS 12 zu beseitigen oder eine unnötige Umgewöhnung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.