WWDC 25: Neue Designs für watchOS und tvOS erwartet

Auf der WWDC 2025 stellt Apple traditionell neue Software vor. Apples jährliche Entwicklerkonferenz ist nur noch wenige Tage entfernt und die Hinweise auf deutliche Designänderung durch sämtliche Betriebssysteme verdichten sich. Derartige Änderungen für iOS 19, iPadOS 19 und macOS 16 gelten als sehr wahrscheinlich, nun kommen Gerüchte bezüglich watchOS und tvOS hinzu.

Mark Gurman von Bloomberg will entsprechende Informationen erhalten haben. Demnach sollen auch die Apple Watch und das Apple TV softwareseitig in neuem Gewand erscheinen. Die offizielle Einladung, die Apple zu Beginn der vergangenen Woche verschickte, lässt Rückschlüsse auf das neue und wohl einheitliche Auftreten zu.

Volle Transparenz auf der WWDC 2025

Wie wir im Apfelplausch #392 ausführlich diskutierten, zeigt die Einladung einen verblassenden Regenbogen. Das Design wirkt transparent und bestätigt die Vermutungen, die Insider und Leaker seit Monaten verbreiten: Apples Software wird wohl an visionOS angepasst. iOS, iPadOS und macOS werden demnach sehr wahrscheinlich transparenter auftreten. Es ist also naheliegend, dass Apple auch watchOS un tvOS entsprechend anpasst. Das bestätigt Mark Gurman nun in seiner neuesten Einschätzung.

Freut ihr euch auf WWDC 2025? Wie werdet ihr sie verfolgen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.