Das seht ihr diesen Monat bei Disney+

Wir haben den Monat Juni und der ist bei Apple traditionell wichtig, die WWDC steht an. Aber wir sind auch noch die Neuzugänge bei Disney+ schuldig, die wir hier schnörkellos nachreichen.

Die Neuheiten bei Disney+

Nachdem der Streamingdienst zuletzt mit der Serie „Andor“ auf ganzer Linie überzeugen konnte, sind die Neuheiten in diesem Monat eher wieder gemischter Natur. Das liegt auch an der reinen Quantität, doch seht selbst:

Ab dem 1. Juni

Mission: Impossible

Mission: Impossible II

Mission: Impossible III

Mission: Impossible – Phantom Protokoll

Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible – Fallout

Ab dem 04. Juni

American Dad – Staffel 20

– Staffel 20 I, Addict – Staffel 1

Ab dem 6. Juni

Predator: Killer of Killers

Ab dem 8. Juni

Ozean mit David Attenborough

Ab dem 10. Juni

Call Her Alex – Staffel 1

Ab dem 11. Juni

Blackout – Staffel 1

Ab dem 13. Juni

Atsuko Okatsuka: Father

Ab dem 17. Juni

Sally – Pionierin des Weltalls

Ab dem 18. Juni

RoboGobo – Staffel 1

Ab dem 25. Juni

Ironheart

Ab dem 26. Juni

FXs The Bear: King of the Kitchen – Staffel 4

Preisschraube ordentlich angezogen

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – damit hat sich der Preis eigentlich verdoppelt. Mit nun 16 neuen Inhalten ist das Gebotene eher mau und die Kritik dürfte nicht leiser werden