Controller für HomeKit ist in Version 8.2.0 erschienen: das ist neu

Unserer Meinung nach muss Apple nicht bei Siri und Apple Intelligence zulegen, auch die Home-Applikation wirkt etwas lieblos. Doch dafür gibt es genügend Alternativen und eine der besten Drittanbieter-Apps ist Controller für HomeKit, die mit Version 8.2.0 ein spannendes Update in petto haben. Wir geben einen kurzen Überblick.

Update 8.2.0 bringt einige spannende Neuerungen

Mit dem Update haben sich die Entwickler drei zentrale Punkte vorgenommen. Einerseits wurden die Workflows deutlich überarbeitet und ausgebaut. Gerade die Sonnenwinkelfunktion dürfte spannend für alle Nutzer sein, die bei der Verschattung auf Systeme von Eve setzen. Auch die Widgets wurden aufgewertet. Ergänzend dazu hat man einige der Verbesserungen der Workflows nun auch in die Zustände integriert. Anbei die Release-Notes:

Workflows:

Die „Try/Catch“-Fehlerbehandlung ermöglicht eine reibungslose Wiederherstellung von Workflows, wenn ein Gerät nicht erreichbar ist

Sonnenwinkel als Start-Ereignis und Bedingung für Aktionen, die auf der Sonnenposition basieren

Datumsbereichsbedingung, um Aktionen auf bestimmte Zeiträume wie Weihnachten oder den Sommer zu beschränken

Zwei Geräteeigenschaften direkt miteinander vergleichen

Das Auslöseereignis als Bedingung verwenden, um Mehrfachschalter mit einem einzigen Workflow zu steuern

Kalender & Erinnerungen als Startereignisse, Bedingungen und Schritte: Ihr Kalender kann nun Ihr Zuhause steuern

Verbesserter Editor mit modernem Design, besserer Benutzerführung, verbessertem Drag & Drop sowie Kopieren/Ausschneiden/Einfügen

Zustände:

Verlaufsdiagramme, um zu verfolgen, wie sich Zustände im Laufe der Zeit ändern

Zustände können nun auch über URLs und Shortcuts ausgelesen werden

Detailansicht, die anzeigt, welche Workflows den jeweiligen Zustand verwenden

Widgets:

Hintergrundausführung für Workflows und Zustände, ohne die App zu öffnen

Neue Zustands-Widgets für den Startbildschirm und das Kontrollzentrum

Besser lesbarer Text in Widget-Layouts

Preise und Verfügbarkeit

Das Update ist für alle Bestandskunden weiterhin kostenfrei verfügbar. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Essentials-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Leider ist die Chart-Funktion an das Abo gekoppelt.

-> CONTROLLER FOR HOMEKIT

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen