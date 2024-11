Home Featured Kein TikTok und Instagram für Jugendliche: Australien verbietet Social Media-Nutzung unter 16

Kein TikTok und Instagram für Jugendliche: Australien verbietet Social Media-Nutzung unter 16

Kein TikTok mehr für Kinder und Jugendliche: Als erstes Land der Welt bringt Australien ein Verbot für Social Media auf den Weg. Wer jünger als 16 Jahre alt ist, muss draußen bleiben. Die Idee wird allerdings längst nicht mehr nur in Australien diskutiert, weitere Länder dürften folgen.

Über die nachteilige Wirkung, die TikTok und Co. auf junge Menschen haben kann, haben wir erst heute berichtet. Tatsächlich ist die Gefahr, die von sozialen Medien und den dort unter Gleichaltrigen, aber auch von anderen Nutzern geteilten Inhalten für Kinder und Jugendliche ausgeht, schon lange bekannt.

Australien hat nun als erstes Land weltweit beschlossen, Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken zu verbieten. Beide Kammern des Parlaments verabschiedeten das Gesetz am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche mit Unterstützung der konservativen Opposition. Die Regelung tritt in einem Jahr in Kraft, berichtet der Sydney Morning Herald. Das Gesetz gehört zu 31 Vorlagen, die vor der Winterpause noch beschlossen wurden.

Versuchsphase zur Altersverifizierung

Das neue Gesetz sieht eine einjährige Übergangszeit vor, in der soziale Netzwerke Systeme zur Altersverifizierung testen sollen. Diese könnten biometrische Daten oder Ausweisdokumente nutzen, um das Alter der Nutzer zu überprüfen. Die Ergebnisse der Tests sollen Mitte 2025 ausgewertet werden. Datenschützer kritisierten jedoch die Pläne, da sie Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Nutzerdaten äußerten. In letzter Minute wurden daher strengere Vorgaben zum Datenschutz ergänzt. Einige Experten bemängelten dennoch, dass die Formulierungen im Gesetz zu unklar seien.

Striktes Verbot ohne Ausnahmen

Der Gesetzentwurf verbietet Kindern ausnahmslos den Zugang zu Plattformen wie X (ehemals Twitter), TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram und Reddit. Auch mit Zustimmung der Eltern bleibt die Nutzung untersagt. Anbieter sozialer Netzwerke hatten gegen die Pläne protestiert und mehr Zeit für die Umsetzung gefordert. Elon Musk, Chef von X, kritisierte die Maßnahmen und bezeichnete sie als möglichen Versuch, den Internetzugang für alle Australier zu kontrollieren.

Premierminister Anthony Albanese verteidigte das Gesetz und nannte die Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder eine „Geißel“. Kinder sollten eine ungestörte Kindheit erleben können, während soziale Netzwerke sie von echten Freundschaften und Erfahrungen fernhalten würden, so Albanese. Kritiker warnten jedoch, dass das Verbot Jugendliche isolieren und von positiven Aspekten sozialer Medien ausschließen könnte. Die unabhängige Abgeordnete Zoe Daniel bezeichnete das Gesetz als Symbolpolitik, die Eltern und Wählern lediglich den Eindruck vermitteln solle, die Regierung handele entschlossen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.