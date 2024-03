Home Apps Kein alternativer App Store: Apple sperrt Epic Games Entwickler-Account

Eine nicht enden wollende Fede zwischen Apple und Epic Games geht in die Verlängerung . Nachdem der Spieleentwickler aus Unverständnis über hohe App Store-Gebühren seine Apps – allen voran Fortnite – abzog, galt ein Comeback unter von der EU herbeigeführten alternativen App Stores als sicher.

Epic Games will einen solchen Marktplatz aufbauen und eigene Inhalte am App Store von Apple vorbei auf das iPhone bringen. Wir berichteten diese Woche über die Pläne von Epic Games und anderen Entwicklern. Nun schiebt Apple dem Fortnite-Entwickler erneut einen Riegel vor.

iOS 17.4 ist da, alternative App Stores noch nicht

Mit dem Erscheinen von iOS 17.4 in dieser Woche ist der Weg für die alternativen App Stores in der EU eigentlich frei. Wie Epic Games gestern mitteilt, hat Apple nun aber die Entwickler-Accounts des Studios gesperrt. Die Veröffentlichung eines eigenen Marktplatzes für Apps ist damit unmöglich. Epic Games sieht darin eine Verletzung des vor wenigen Tagen in Kraft getretenen Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union.

Gegenüber MacRumors hat Apple bereits ein Statement abgegeben. Epic Games habe sich in der Vergangenheit als „nachweislich nicht vertrauenswürdig“ erwiesen, wodurch es Apple gestattet sei, sämtliche Inhalte des Entwicklers von seinen Geräten fernzuhalten. Epic Games wettert in seinem Statement weiter, dass Apple diejenigen immer einschränken werde, die sich gegen den App Store und die wettbewerbsverzerrenden Praktiken äußern.

