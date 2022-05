Home Sonstiges Jony Ive ist für das neue Design bei AirBnB verantwortlich

Jony Ive ist für das neue Design bei AirBnB verantwortlich

Vor ziemlich genau drei Jahren gab es bei Apple eine große Zäsur, denn mit Jony Ive verließ der Chef-Designer den iPhone-Hersteller. Jener Mitarbeiter, der maßgeblich am Design vom ersten iMac, iPhone, iPad und dem Apple Campus mitwirkte. Damals hieß es, dass er sich fortan mit seiner eigenen Designagentur „LoveFrom“ selbstständig machte. Welche Kunden zu der Agentur gehören, war lange Zeit eher ein Rätsel, aber inzwischen kennen wir zumindest einen davon. Es ist die Reiseplattform Airbnb.

Neues Design stammt von Ive

Airbnb litt wie nahezu die gesamte Reise- und Hotelbranche in den vergangenen zweieinhalb Jahren extrem unter der Corona-Pandemie, doch die Talsohle scheint durchschritten worden zu sein. Allgemein lässt sich feststellen, dass Menschen wieder mehr reisen und dennoch gibt es auch hier einen neuen Trend – Gäste verweilen länger an einem Ort.

Das waren für Airbnb alles Gründe, einen Neuanfang zu wagen. Dieser wurde im Herbst 2020 eingeleitet und macht sich vor allem optisch bemerkbar. Die Benutzeroberfläche der Webseite und der App erstrahlen in völlig neuem Glanz. Wem das Ganze von iOS vertraut vorkommt, der liegt absolut richtig. Niemand Geringeres als Jony Ive höchstpersönlich wurde von AirBnB engagiert, wie aus dem hauseigenen Blog und dem verlinkten Video hervorgeht:

Um seine Designvorstellungen umzusetzen, bekam Jony Ive weitestgehend freie Hand und durfte deshalb das Designteam von Airbnb nahezu komplett neu aufstellen. Das ist für eine extern eingekaufte Expertise schon etwas ungewöhnlich.

Neues Design und andere Neuheiten sollen demnächst ausgerollt werden

Die Reiseplattform hat aber nicht nur an der Optik gearbeitet, sondern verspricht überdies auch vollkommen neue Funktionen. Was uns auf den ersten Blick gut gefällt, ist die animierte Karte, wenn man zum Check-in der Buchung navigiert. Wer mehr wissen möchte, dem sei noch einmal das verlinkte Video empfohlen. Da bleibt also nur die Frage offen, wann mit den Neuerungen zu rechnen ist. Laut Anbieter soll das neue UI sowie die neuen Funktionen schon in den kommenden Wochen an den Start gehen, spätestens aber zum Sommer und somit zur Hauptreisezeit verfügbar sein.

