Jetzt updaten: macOS 12.3, iOS 15.4 und Co. schließen viele Sicherheitslöcher

Apple hat mit den jüngsten Updates eine Reihe von teils gravierender Sicherheitslücken beseitigt. Diese stecken in iOS / iPadOS, macOS Monterey, watchOS und tvOS. Sofern noch nicht geschehen, solltet ihr die neuen Versionen umgehend laden und installieren.

Seit Montag Abend sind einige neue Versionen von Apple-Betriebssystemen für alle Nutzer verfügbar. Diese Updates solltet ihr auch umgehend laden und installieren. Denn iOS 15.4 und Co. bringen nicht nur neue Komfortfunktionen wie Face ID mit Maske, sondern auch eine ganze Reihe von Sicherheitsverbesserungen.

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 allein schließen laut Apples zuletzt aktualisierten Supportdokumenten fast 40 Sicherheitslücken. Einige davon sind durchaus schwerwiegend und erlauben es etwa, bösartigen Code in iOS-Systeme einzuschleusen.

Viele Sicherheitslücken wurden auch in macOS Monterey 12.3 gestopft

Im Update auf macOS Monterey 12.3 hat Apple rund 60 Sicherheitslücken beseitigt. Das Update brachte als größte Neuerung die Einführung von Universal Control.

Alle Nutzer eines Mac unter macOS Monterey sollten umgehend die Aktualisierung auf macOS Monterey 12.3 einspielen. Auch die beiden vorangegangenen Versionen macOS Big Sur und macOS Catalina haben Sicherheitsupdates erhalten. Wer noch auf diese Versionen von macOS setzt, sollte auch diese Updates umgehend laden und installieren.

Apple hat auch in tvOS 15.4 und watchOS 8.5 verschiedene Verbesserungen der Sicherheit einfließen lassen. In watchOS 8.5 ist so nun die E-Mail-Funktion kein Verräter an der Privatsphäre mehr.

Für iOS 15 wurden bis jetzt keine Sicherheitsupdates veröffentlicht, auch Safari für Nutzer älterer Versionen von macOS wartet bislang noch auf ein frisches Patch.

