Jetzt doch nicht: Apple will nicht in OpenAI investieren

Apple will nun doch nicht in den ChatGPT-Entwickler OpenAI investieren. Aus nicht ganz klaren Gründen soll sich der iPhone-Konzern nun doch aus Gesprächen über ein mögliches Investment zurückgezogen haben. Andere große Tech-Firmen bleiben indes weiter am Ball.

Es war ein ziemliches Hin- und her, die Frage, ob Apple nun Geld in OpenAI pumpen möchte oder nicht. Auf der WWDC 2024 hatte man erklärt, nicht finanziell in OpenAI investieren zu wollen, sondern nur mit Daten zur Entwicklung von ChatGPT beizutragen. Später dann hieß es, Apple werde doch Geld in die Hand nehmen, nun scheint dieser Plan aber endgültig vom Tisch, schreibt das WSJ – vorläufig. Denn die Gründe für den Rückzug aus diesen Überlegungen sind nicht ganz klar.

Apple baut ChatGPT-Anbindung in iOS ein

Nach wie vor wird Apple eine Anbindung an ChatGPT in iOS 18 einbauen, mutmaßlich passiert das mit iOS 18.2, die Nutzer müssen zur Nutzung keine Plus-Mitgliedschaft buchen, können ChatGPT aber auch nicht nach eigener Entscheidung nutzen, sondern nur, wenn iOS eine Anfrage weiterleitet. Die landet zunächst immer bei Apples eigenen KI-Tools.

Wieso Apple nun kein Geld in OpenAIs nächste Investmentrunde einbringen möchte, die rund 6,5 Milliarden Dollar einbringen soll, ist nicht ganz klar. Denkbar wäre, dass Apple kein Produkt füttern möchte, das eine direkte Konkurrenz zu den eigenen, noch jungen Lösungen darstellt, möglicherweise stört man sich auch an der Art, wie OpenAI sich von der Gemeinnützigkeit lösen möchte, um mehr Investorengeld anlocken zu können. Das Startup wird inzwischen mit rund 150 Milliarden Dollar bewertet.

